Theo đó, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 31-3, anh Nguyễn Văn Phong (trú tại tổ 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku) di chuyển trên đoạn đường từ hẻm 62 Tôn Thất Thuyết ra đường Phạm Văn Đồng có đánh rơi tập hồ sơ cá nhân, một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Phong và số tiền mặt 20 triệu đồng.

Khi đi đến ngã tư chợ Thống Nhất trên đường Phạm Văn Đồng, anh Phong mới phát hiện ra bị rơi và quay lại tìm nhưng không thấy. Anh liền đã đăng tải tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, nhờ Công an phường Hoa Lư và Công an phường Thống nhất thông báo đến các tổ dân phố để nếu có người nhặt được thì xin lại. Đồng thời, anh cũng in các tờ rơi với thông tin cá nhân và số điện thoại dán lên hai bên đường, hy vọng có người nhìn thấy và trả lại.

Trong lúc đang cảm thấy không còn hy vọng thì anh Phong nhận được cuộc điện thoại của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngôn Văn Thuận-công tác tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thượng úy Thuận nói đã nhặt được hồ sơ của anh Phong. Sau khi xác minh đúng toàn bộ giấy tờ trên là của anh Phong, anh Thuận trao trả lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ tùy thân và số tiền 20 triệu đồng.

Nhận lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ và 20 triệu đồng tiền mặt, anh Phong xúc động nói: "Do công việc quá vội vàng nên tôi đánh rơi hồ sơ giấy tờ và tiền bạc, may mắn anh Thuận nhặt được và chủ động liên lạc nên tôi đã nhận lại được tiền và những giấy tờ rất quan trọng. Tôi cảm ơn anh Thuận rất nhiều”.

Hành động trên của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngôn Văn Thuận đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, nét đẹp văn hóa của người Việt nam, góp phần lan tỏa, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”trong thời kỳ mới.