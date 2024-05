Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã cùng đồng đội triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại buôn làng.