Cặp đôi trồng 100 cây xanh trong ngày cưới

Nữ đại úy Phạm Thị Ngọc Anh (33 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.10 vừa được lãnh đạo Công an TP.HCM tuyên dương là "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu" năm 2024.