Chàng trai hơn 120 lần hiến máu được vinh danh Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu

(GLO)- Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” (14-4), c ác câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng, với mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.