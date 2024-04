Trung úy Khổng Minh Trang (33 tuổi) - Phó Trưởng Công an xã, Phó Bí thư Đoàn xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) vinh dự là 1 trong 20 cá nhân trong toàn lực lượng Công an nhân dân vừa được Bộ Công an vinh danh và trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Với vai trò là chỉ huy đơn vị, Trung úy Khổng Minh Trang luôn phát huy sức trẻ, thường xuyên nắm bắt địa bàn, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, các đối tượng trong diện quản lý; quản lý nhân, hộ khẩu tại địa phương.

Trung úy Khổng Minh Trang chia sẻ: Xã Đăk Na là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, bà con chủ yếu làm nông nghiệp, gắn bó với rẫy rừng, nhận thức còn hạn chế. Do đó, bản thân phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương sâu sát đời sống, đến tận ngõ, gõ tận cửa để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, bà con thêm tin yêu lực lượng công an và trở thành mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm.

Trong quá trình công tác, anh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an huyện thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp phát căn cước công dân và quản lý cư trú như kiểm tra tạm trú, tạm vắng, nắm hộ, nắm người, nắm tình hình địa bàn; tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an ninh trật tự (ANTT); lập kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua, bán, vũ khí và pháo.

Bên cạnh đó, Trung úy Khổng Minh Trang chủ trì xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: Mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở khu dân cư và mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã Đăk Na. Hai mô hình trên đã mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, giảm thiểu tỉ lệ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật trên địa bàn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, mô hình đưa vào hoạt động nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra truy xét, phục vụ cho việc giám sát hoạt động an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 678 đi qua địa bàn xã.

Trong năm 2023, xã được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, Ngày hội đã thu hút gần 800 người tham gia. Lực lượng Công an xã đã xây dựng điểm “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy gạo” và đổi được 28 khẩu súng, 3 con dao và nhiều súng săn tự tạo bắn bằng mũi tên sắt.

Trung úy Khổng Minh Trang còn là phó bí thư đoàn xã năng nổ. Trong năm 2023, anh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đoàn xã Đăk Na và chủ trì tổ chức 6 đợt tuyên truyền pháp luật về Luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về Đề án 06 cho hơn 2.000 lượt người dân, học sinh trên địa bàn.

Tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã thông qua các chương trình Đồng hành cùng em đến trường, Ngày hội bánh chưng xanh. Qua đó, đã trao tặng gần 400 suất quà (350.000 đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 250 áo ấm, 130 chăn bông cho người dân; tặng 200 suất quà bánh kẹo, 20 xe đạp và nhiều suất học bổng cho các em học sinh, thiếu nhi.

Anh Trần Khánh Duy-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Trung úy Khổng Minh Trang là một chỉ huy xông xáo, nhiệt tình, là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Với những đóng góp tích cực, đồng chí Khổng Minh Trang đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong 3 năm liền (2021-2023) và nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2023, đồng chí Khổng Minh Trang vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương là “Gương Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc” và mới đây, lại tiếp tục vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.