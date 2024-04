Nữ đại úy xinh đẹp là 'Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu'

Nữ đại úy Phạm Thị Ngọc Anh (33 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.10 vừa được lãnh đạo Công an TP.HCM tuyên dương là "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu" năm 2024.

"Gương mặt thân quen"

Chia sẻ cảm xúc khi được tuyên dương, Ngọc Anh cho biết cảm thấy may mắn và tự hào khi giải thưởng này là cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Càng đặc biệt hơn khi năm nay là lần đầu tiên Công an TP.HCM tổ chức tuyên dương "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu" năm 2024 và Ngọc Anh là 1 trong 26 cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

Sau khi tốt nghiệp ngành trinh sát của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM, Ngọc Anh về công tác tại Công an Q.10. Trong quá trình công tác tại đây, Ngọc Anh đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Có thể kể như thực hiện công tác tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác, xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng, cũng như xây dựng các báo cáo thường kỳ và báo cáo chuyên đề của đơn vị, thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, nữ đại úy xinh đẹp này là "gương mặt thân quen" trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ở hầu hết các chương trình văn hóa của Công an TP.HCM, Ngọc Anh đều đảm nhận vai trò là MC. Cô gái này còn thường xuyên xuất hiện trong mục An ninh TP.HCM của HTV ở vai trò người dẫn chương trình. Ngọc Anh để lại ấn tượng bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, gương mặt khả ái cùng giọng nói truyền cảm và cách dẫn dắt thông minh, lôi cuốn.

Trong các Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng Cảnh sát nhân dân, Liên hoan truyền hình Công an nhân dân toàn quốc… do Bộ Công an tổ chức, Ngọc Anh đều tích cực tham gia, đóng góp vào thành tích chung của Công an TP.HCM với nhiều huy chương vàng, huy chương bạc.

Mới đây, trong cuộc thi Duyên dáng tài năng Công an TP.HCM năm 2024, Ngọc Anh đã xuất sắc đoạt giải nhì. Còn tại vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến thành phố do UBND TP.HCM tổ chức, Ngọc Anh cùng đồng nghiệp đã đoạt giải nhất. Nữ đại úy 33 tuổi này cũng được trao giải nhì ở hội thi Duyên dáng áo dài online do Công an TP.HCM tổ chức dịp 8.3 vừa qua…

Nhờ vậy, trong 3 năm liên tục (2021 - 2023) Ngọc Anh đã nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô cũng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM nhờ thành tích xuất sắc trong quá trình công tác…

Hỏi Ngọc Anh: "Học trinh sát nhưng hiện tại lại làm việc tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, liệu có "lạc quẻ" hay không?", nữ đại úy cười và nói: "Được khoác lên mình bộ quân phục của chiến sĩ công an nhân dân đã là niềm vinh hạnh. Nên dẫu làm bất kỳ công việc gì thì tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc".

Về chuyện thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Ngọc Anh cho rằng dường như bản thân hợp với sân khấu, có thêm một chút năng khiếu về nói… nên được tạo điều kiện để dẫn chương trình. "Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực phát huy thế mạnh, sở trường của bản thân để đóng góp cho lực lượng Công an Q.10 nói riêng và Công an TP.HCM nói chung", Ngọc Anh chia sẻ.

Ít ai biết, dù cuốn hút người nghe trong vai trò MC, thế nhưng nữ đại úy này chưa từng học chuyên sâu về dẫn chương trình. "Phần lớn tôi tự rèn về kỹ năng phát âm, dẫn hiện trường", Ngọc Anh cho biết và kể thêm: "Hiện tại tôi tranh thủ thời gian để luyện tập nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng. Tháng 10.2024 sẽ đại diện Công an TP.HCM tham gia cuộc thi về MC do Bộ Công an tổ chức".

Ước mơ…

Ngọc Anh chia sẻ, với bản thân cô, công an nhân dân là tên gọi thật sự thiêng liêng khi vừa giản dị, gần gũi lại vừa thân thương. Vậy nên khi trở thành người chiến sĩ công an nhân dân, bản thân càng thêm tự hào. Suốt hơn 10 năm công tác, cô cảm nhận đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn khi liên tục được tôi luyện về lòng dũng cảm, trách nhiệm với cộng đồng…

"Mỗi người sẽ có những ước mơ riêng trong cuộc đời. Còn tôi, chỉ ước mơ sao sự nhiệt huyết và những phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân trong mình vẫn sáng mãi. Để từ đó, có thể làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Tôi cũng luôn nỗ lực phát huy sức sáng tạo, trí tuệ, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện kỹ năng công tác, tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân", Ngọc Anh bày tỏ.

Chia sẻ với những cô gái có mong muốn thi vào các trường công an, nữ đại úy cho rằng sau khi đáp ứng được các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe… thì cũng cần nghiên cứu về đặc thù của ngành. "Nên hiểu rằng làm công an cần sự hy sinh, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Con gái muốn làm công an phải xác định có thể gặp một số thiệt thòi trong cuộc sống. Chẳng hạn như ngày lễ, tết phải trực 24/24, hay bị yêu cầu công việc bất kể giờ nào cũng phải đáp ứng. Sẽ có những vướng bận, lo toan khi lập gia đình… Hãy chọn ngành này nếu có đủ nhiệt huyết, đam mê, lòng dũng cảm, không ngại khó ngại khổ", nữ đại úy xinh đẹp chia sẻ.

Hỏi Ngọc Anh: "Bản thân là phái đẹp, liệu có gặp nhiều khó khăn trong công việc hay không?", cô gái này cười, rồi nói: "Vì sự nhiệt huyết luôn tràn đầy nên tôi không cảm thấy vất vả. Nhưng tôi tin rằng, bất kỳ ai, dẫu trong hoàn cảnh nào, rồi cũng sẽ có cách để sắp xếp thời gian hợp lý nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Ngọc Anh cho biết đang viết đề án để báo cáo cấp trên về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ Công an Q.10. "Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cũng như mời các diễn giả, chuyên gia về hướng dẫn. Kỳ vọng sau đó mọi người sẽ có thể tự dẫn chương trình trong các hoạt động đoàn thể, tự tin hơn trong việc nói chuyện trước đám đông", Ngọc Anh cho hay.