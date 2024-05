Nhận 160 triệu tiền chuyển khoản nhầm, nhanh chóng nhờ công an trao trả

Từng được giúp đỡ lúc hoạn nạn, đến khi mạnh khỏe, ông Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang) thành lập đội vá xe miễn phí, giúp người gặp nạn trong đêm… để trả ơn đời.

(GLO)- Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” (14-4), c ác câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng, với mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Việc lực lượng công an xã và đội ngũ dân phòng ở tỉnh Vĩnh Long ra tay giúp sản phụ đẻ rơi dọc đường đã được người dân địa phương khen ngợi rất nhiều.

Nữ đại úy Phạm Thị Ngọc Anh (33 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.10 vừa được lãnh đạo Công an TP.HCM tuyên dương là "Gương mặt trẻ công an thành phố tiêu biểu" năm 2024.