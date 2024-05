Nhặt được 70 triệu đồng, trao trả người đánh rơi

Chiều 13/5, Công an thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) phối hợp với ông Trần Hữu Dũng, ngụ tổ dân phố 4, hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền 70 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng trưa 12/5, ông Trần Hữu Dũng trong lúc đi làm vườn trên đường Hà Huy Tập, thị trấn Di Linh phát hiện một bọc ni lông, bên trong có nhiều xấp tiền mệnh giá khác nhau, tổng số trị giá 70 triệu đồng. Ngay sau khi nhặt được tiền, ông Dũng đã đến ngay Công an thị trấn Di Linh để trình báo vụ việc.

Qua xác minh của Công an thị trấn Di Linh, số tiền trên là của anh Trần Trí Dũng, sinh năm 1984, ngụ tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh đánh rơi. Chiều ngày 13/5, Công an thị trấn Di Linh phối hợp với ông Trần Hữu Dũng tiến hành các thủ tục để trao trả lại số tiền cho người đánh rơi. Nhận lại tài sản, anh Trần Trí Dũng rất vui mừng, trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Trần Hữu Dũng và Công an thị trấn Di Linh đã giúp anh tìm lại được tài sản đã đánh rơi.

Được biết, kinh tế gia đình ông Trần Hữu Dũng cũng không mấy khá giả nhưng khi nhặt được số tiền lớn, ông đã chủ động phối hợp với ngành chức năng để trả lại tài sản cho người đánh mất. Đây là hành động đẹp, đầy ý nghĩa của một công dân gương mẫu.