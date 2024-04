Tin liên quan Việc tử tế giữa đời thường

Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) luôn có những hoạt động ý nghĩa nhân “Ngày làm việc tốt”. Năm nay, nhóm đã mang yêu thương đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Với mong muốn mang đến niềm vui, nguồn động viên để tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các em trong quá trình điều trị, nhóm từ thiện Fly To Sky cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 100 suất quà (100.000 đồng/suất) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nhóm đã tổ chức trò chơi hoạt náo, tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi có ngày sinh trong tháng 4. Những chiếc bánh kem ngọt ngào cùng lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa đã mang đến nụ cười cho các bệnh nhi.

Em Phan Nguyên Bảo (thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) bị đau chân, đang được chữa trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh chia sẻ: “Em nằm viện đã 3 ngày. Không chỉ được nhận quà, em còn được tổ chức sinh nhật. Em rất vui vì nhận được sự quan tâm của các anh, chị”.

Anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky cho hay: “Tham gia hoạt động, tôi và các thành viên của nhóm đều thấy hạnh phúc vì có thể làm được những điều có ích cho xã hội. Tổ chức hoạt động tặng quà nhân “Ngày làm việc tốt”, nhóm mong muốn lan tỏa tinh thần tình nguyện, kêu gọi mọi người cùng làm việc tốt mỗi ngày”.

Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” năm 2024, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An khê thực hiện chuỗi hoạt động: Tổ chức chương trình “Bát cơm ngàn nhà”, trao tặng 100 suất cơm đến bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ. Tại xã Ya Hội, Câu lạc bộ trao tặng 2 mô hình sinh kế (mỗi mô hình gồm: 100 con gà giống và 3 cây dừa) cho 2 hội viên phụ nữ nghèo; tổ chức các gian hàng 0 đồng: đồ ăn, nước uống và tổ chức trò chơi cho trẻ em, tặng 200 can đựng nước cho phụ nữ làng Mông (xã Ya Hội); tuyên truyền phòng-chống đuối nước và giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu nhi ở làng Mông; tặng 30 túi an sinh (400.000 đồng/túi) cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật ở các xã: Yang Bắc, Ya Hội, An Thành, Phú An (huyện Đak Pơ).

Bà Triệu Thị Luyến-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ya Hội chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi trẻ em và phụ nữ trên địa bàn xã được nhận những phần quà ý nghĩa. Mong rằng, không chỉ trong “Ngày làm việc tốt”, Câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về bà con khó khăn”.

Để chuẩn bị cho “Ngày làm việc tốt”, từ ngày 6-4, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê đã thông báo về ý nghĩa của hoạt động, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để trao tặng các phần quà. Đối với các gian hàng 0 đồng, Câu lạc bộ đã huy động các thành viên cùng nhau nấu ăn, chuẩn bị đồ uống để tặng thiếu nhi. Bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê cho hay: “Ai cũng có thể làm việc tốt, việc tốt dù lớn hay nhỏ đều mang lại những giá trị tốt đẹp, gắn kết mọi người lại với nhau. Câu lạc bộ mong muốn không chỉ trong “Ngày làm việc tốt”, mà mỗi ngày trôi qua đều có những việc tốt và cần lan tỏa, nhân rộng”.

Cùng với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê và nhóm từ thiện Fly To Sky, nhân “Ngày làm việc tốt”, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku đã tặng 750 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Pleiku.

“Ngày làm việc tốt” (Good Deeds Day) là một hoạt động thường niên hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp, được khởi nguồn ở Israel vào năm 2007, thu hút hàng ngàn người tham gia, hướng tới mục tiêu mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và hướng tới những giá trị tích cực.

Tại Việt Nam, “Ngày làm việc tốt” được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 2-4-2017 bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Năm nay, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã chọn ngày 14-4 là “Ngày làm việc tốt” nhằm lan toả những điều tốt đẹp, tử tế trong cộng đồng với tinh thần “Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào đều có thể làm việc tốt”.