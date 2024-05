1 học sinh giao nộp chiếc ví cùng nhiều tiền mặt sau khi nhặt được

Từng được giúp đỡ lúc hoạn nạn, đến khi mạnh khỏe, ông Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang) thành lập đội vá xe miễn phí, giúp người gặp nạn trong đêm… để trả ơn đời.

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.