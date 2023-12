Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng

Ông Đinh Trinh (SN 1966) có hơn 18 năm đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Kuk Đak (xã An Thành). Sau khi thôi làm Trưởng thôn năm 2021, bằng uy tín của mình, ông thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của kẻ xấu.

Ông Trinh cho biết: Làng Kuk Đak có 119 hộ với 504 khẩu, đều là người Bahnar. Hơn chục năm trước, làng xảy ra tình trạng người dân bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo theo tà đạo “Hà Mòn”. Ngoài ra, biết một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, các đối tượng xấu lén lút xúi giục họ bỏ bê công việc để trốn vào rừng sinh hoạt tôn giáo trái phép. Cũng vì theo tà đạo, một số gia đình đang êm ấm, thuận hòa bỗng nhiên chia lìa. An ninh trật tự cũng vì thế mà trở nên phức tạp.

Trước tình hình đó, ông Trinh phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an tuyên truyền, phân tích cho người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu và bản chất phản động của tà đạo “Hà Mòn”. Bên cạnh đó, ông đến từng nhà có người theo tà đạo để gặp gỡ, khuyên răn và nhờ người thân thuyết phục những người lầm lỡ trở về với gia đình, cộng đồng.

“Khi gặp gỡ, mình phân tích để bà con hiểu rằng việc theo tà đạo “Hà Mòn” là sai trái, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, mình còn minh chứng cụ thể những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, những người này đã nhận ra lỗi lầm, cam kết không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu, từ bỏ tà đạo để trở về với gia đình, buôn làng”-ông Trinh cho hay.

Theo ông Đinh Drung-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kuk Đak: Dân làng ai cũng kính nể ông Trinh. Vì vậy, mọi việc ông nói, dân làng đều nghe và làm theo. Ông cũng tích cực giúp làng triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Với những đóng góp của mình, năm 2021, ông Trinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021.

Tương tự, đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ làng Kleo Ktu (xã Yang Bắc) từ năm 2016 đến nay, ông Đinh Văn Điều thường xuyên tuyên truyền, vận động dân làng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Cách đây hơn 1 tuần, ông Điều đã hòa giải thành công vụ xích mích giữa thanh niên làng Kleo Ktu và làng Klah Môn (xã Yang Bắc). Chuyện là một buổi tối, trong lúc đang ngủ tại nhà rông của làng, Đinh Hưp (làng Kleo Ktu) bị Đinh Kor (làng Klah Môn) đến trêu chọc, đùa giỡn khiến Hưp không thể ngủ được. Dù được Hưp nhắc nhở nhưng Kor vẫn tiếp tục trêu chọc, phá giấc ngủ của bạn. Bức xúc, Hưp đứng dậy đuổi thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn rồi thách thức đánh nhau.

“Nghe tiếng chửi bới, mình chạy đến nhắc nhở, khuyên can 2 thanh niên này dừng lại. Sáng hôm sau, mình phối hợp với hệ thống chính trị mời 2 bên đến để làm rõ câu chuyện. Tại đây, sau khi nghe Hưp và Kor trình bày, mình đã phân tích, giải thích những việc đúng-sai. Hiểu vấn đề, 2 bên cảm thông, tha thứ và làm hòa với nhau”-ông Điều nhớ lại.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ông Điều thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. “Gia đình mình có 5 ha đất mía, hơn 2 ha mì, 2 sào lúa và chăn nuôi 25 con dê, 12 con bò. Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất phù hợp cho bà con. Nhờ vậy, đến nay, làng chỉ còn 12 hộ nghèo”-ông Điều bộc bạch.

Trao đổi với P.V, Đại úy Trần Văn Trí-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Đak Pơ) thông tin: Trên địa bàn huyện có 20 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang hưởng chế độ theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín tích cực phối hợp với lực lượng Công an giải tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ, vận động người dân làm căn cước, định danh điện tử và xóa bỏ các tập tục lạc hậu tại địa phương.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho người uy tín để đội ngũ này phát huy tốt hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay giữ bình yên buôn làng.