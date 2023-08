Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nữ miền Bắc Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

(GLO)-Theo The New Voice of Ukraine ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, giống như đường ống có gờ tại cầu Crimea.