Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính

Hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh và đề ra giải pháp cải thiện các chỉ số trên trong năm 2024.

Đề xuất nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

Theo báo cáo tại hội nghị, Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 đạt 82,17/100 điểm, cao hơn năm 2022 là 1,82 điểm, xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ nguyên so với năm 2022. Chỉ số SIPAS của tỉnh đạt 83,84%, cao hơn năm 2022 là 1,32%, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, thấp hơn 3 bậc so với năm trước. Chỉ số PAPI 2023 của tỉnh đạt 40,32/80 điểm, xếp vị trí 51/61 (dữ liệu của 2 tỉnh Quảng Ninh và Bình Dương bị khuyết do kết quả khảo sát vượt giá trị sai số cho phép trong thống kê nên không được đưa vào báo cáo), tăng 0,64 điểm và tăng 7 bậc so với năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã thảo luận một số nội dung nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành CCHC tại địa phương cùng các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng cho biết: Trong 2 năm gần đây, chỉ số cải cách tài chính công của tỉnh có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 đạt tỷ lệ thấp (82%) do các chủ đầu tư chưa chủ động triển khai, nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng hoặc vướng các cơ chế chính sách…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cải cách tài chính công, ông Dũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, các địa phương, các chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; đề xuất cấp có thẩm quyền điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát tổng thể các kết luận, kiến nghị về kiểm toán chưa được xử lý, khắc phục hoặc xử lý, khắc phục chưa triệt để, từ đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

Cũng theo ông Dũng, các địa phương, đơn vị thụ hưởng dự toán ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng các chế độ, chính sách, định mức chi; thực hiện chi đúng, chi đủ, chi tiết kiệm hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính để chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách. Các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu để giảm chi từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung cũng nêu một số vấn đề đang rất được quan tâm, đó là công tác giải quyết TTHC liên quan đến đất đai. Vấn đề đầu tiên là triển khai phân cấp cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở đang lấy ý kiến các huyện, các sở, ngành, sau khi thống nhất sẽ trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh ban hành quy định. Từ đó, Sở sẽ triển khai nhiệm vụ cho các chi nhánh theo phân cấp.

“Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần CCHC, tạo thuận lợi cho người dân, tránh tình trạng trình-trả hồ sơ giữa các chi nhánh và Văn phòng Đăng ký đất đai, rất tốn thời gian”-ông Trung nói.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép Sở tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các TTHC đơn giản như: xóa thế chấp, đính chính… để giải quyết trong ngày cho người dân mà không phải thông qua quy trình như hiện tại.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã chia sẻ nhóm giải pháp khá hữu hiệu. Trước tiên, huyện tăng cường vai trò giám sát trong thực thi công vụ; thành lập đoàn kiểm tra đột xuất bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn nhằm kiểm tra thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức.

Cùng với đó, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng trễ hạn giải quyết hồ sơ; thường xuyên làm việc với các sở, ngành để giải quyết vướng mắc phát sinh của người dân, doanh nghiệp, nhất là TTHC liên quan đến đất đai.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết thêm: Huyện tăng cường tương tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn với chính quyền nhằm thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, định hướng và kịp thời xử lý những bất cập; lập nhóm Zalo có thành viên là tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã cùng lãnh đạo các ngành chức năng của huyện để cập nhật thông tin về văn bản pháp lý mới có liên quan hoặc trao đổi thẳng thắn những kiến nghị.

Ngoài các giải pháp nêu trên, ông Tứ cũng đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, kết quả giải quyết TTHC dành cho công dân và doanh nghiệp của tỉnh theo hướng đơn giản, dễ sử dụng nhất để tạo thuận lợi trong tra cứu, sử dụng.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng, sát với thực tiễn; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì và phát huy những mặt đã đạt được, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao các chỉ số của tỉnh trong năm 2024.

Cụ thể, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC; quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm việc cập nhật, lưu trữ hồ sơ TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

“Cần thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; nếu để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định về việc xin lỗi người dân, tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân”-Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: “Để công tác CCHC của tỉnh đạt hiệu quả, chúng ta cần phải cùng chung tay, góp sức và tập trung khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2024. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tôi hy vọng công tác CCHC của tỉnh trong năm 2024 và các năm tới sẽ có những chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”.

Bên cạnh việc tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; nghiêm túc bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, khắc phục những sai sót, hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để có phương án đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đối với những người còn thiếu tiêu chuẩn theo quy định.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm theo kế hoạch đã phê duyệt; thực hiện đúng quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước từ việc lập dự toán, quá trình thực hiện chi, tổ chức rà soát quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Triển khai nghiêm túc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đặc biệt, cần tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 19-5-2023 về hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2346/UBND-KGVX ngày 31-8-2023 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 629/KH-UBND ngày 19-3-2024 triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công”...

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt tại các lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.