Mô tô điện Maeving RM2: Thiết kế tinh xảo, sức mạnh ấn tượng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Nếu bạn là người yêu thích phong cách cổ điển, Maeving RM2 chắc chắn sẽ là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Hãng xe máy điện đến từ Anh Quốc - Maeving - vốn nổi tiếng với những mẫu xe mang thiết kế tối giản nhưng đầy phong cách. Trước đây, hãng chỉ tập trung vào các mẫu xe một chỗ ngồi, song với sự ra mắt của RM2, Maeving đã đánh dấu bước tiến mới khi mang đến mẫu mô tô điện hai chỗ đầy linh hoạt.

glo-maeving-rm2-1.jpg

Maeving RM2 vẫn trung thành với phong cách retro đặc trưng, kết hợp những đường nét tinh giản cùng một số cải tiến hiện đại. Xe được trang bị thêm ghế ngồi phụ cho hành khách, đồng thời người dùng có thể dễ dàng tháo rời để biến xe trở lại dạng yên solo hoặc lắp thêm giá, thùng chứa đồ tùy theo nhu cầu sử dụng.

glo-maeving-rm2-2.jpg

Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha tròn cổ điển tích hợp công nghệ LED hiện đại, mang lại khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và bền bỉ. Xe còn sở hữu gương gù đặc trưng phong cách café racer, cùng cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD hiển thị rõ ràng các thông số vận hành.

Điểm đặc biệt là khu vực “bình xăng” được tận dụng làm hộc chứa đồ dung tích 8,5 lít, đủ rộng để đựng găng tay, kính, khẩu trang,... Bên trong còn tích hợp cổng sạc USB, giúp người dùng tiện sạc điện thoại hoặc đồng hồ thông minh khi di chuyển.

glo-maeving-rm2-3.jpg

Về hiệu năng, Maeving RM2 được trang bị động cơ đặt ở trục sau với công suất danh định 7,2 kW, có thể đạt công suất tối đa 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 261 Nm. Xe hỗ trợ ba chế độ lái: Mode (1), Sport (S) và Eco (E). Pin có thể tháo rời, cho quãng đường di chuyển gần 145 km sau mỗi lần sạc đầy.

glo-maeving-rm2-4.jpg

Hệ thống treo gồm giảm xóc trước ống lồng hành trình 110 mm và giảm xóc sau lò xo đôi hành trình 80 mm, mang lại cảm giác êm ái khi vận hành. Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa trước 300 mm và phanh đĩa sau 180 mm, kết hợp hệ thống phân bổ lực phanh (40% trước – 60% sau) giúp kiểm soát tốt hơn trên mọi hành trình.

glo-maeving-rm2-8.jpg

Giá bán của Maeving RM2 được công bố ở mức 10.955 USD (tương đương khoảng 290 triệu đồng), một mức giá xứng đáng cho một mẫu mô tô điện pha trộn hoàn hảo giữa nét cổ điển và công nghệ hiện đại.

