Mazda 6e 2026 thuần điện vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Mazda 6e 2026 chính thức ra mắt tại sự kiện Thái Lan, sử dụng nền tảng từ Deepal, trang bị pin 77,9 kWh cho tầm hoạt động hơn 550 km cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Tại sự kiện Bangkok International Motor Show 2026 (Thái Lan), Mazda giới thiệu mẫu Sedan điện Mazda 6e - phiên bản quốc tế của EZ-6 tại Trung Quốc. Xe được phát triển dựa trên nền tảng của thương hiệu Deepal thuộc tập đoàn Changan Automobile.

Mazda 6e sở hữu kích thước dài 4.921 mm, rộng 1.890 mm và trục cơ sở 2.895 mm, mang đến không gian rộng rãi trong phân khúc sedan hạng D. Xe có thiết kế liftback với cửa kính không viền, mâm 19 inch và cánh gió sau chỉnh điện. Khoang hành lý dung tích 330 lít, có thể mở rộng lên 1.074 lít khi gập hàng ghế sau, đồng thời có thêm cốp trước dung tích 70 lít.

Bên trong, Mazda 6e được trang bị loạt tiện nghi hiện đại như màn hình đồng hồ 10,2 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 với RAM 12 GB. Hệ thống âm thanh Sony 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và nội thất bọc da Nappa kết hợp vật liệu suede mang lại trải nghiệm cao cấp.

Về an toàn, xe Mazda 6e được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cùng 9 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm giữa hai ghế trước.

Mazda 6e được cung cấp với một phiên bản Long Range sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Xe trang bị một motor điện đặt phía sau, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm.

Mazda 6e có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 77,9 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 550 km theo chuẩn WLTP, tương đương khoảng 654 km theo chuẩn NEDC.

Mazda 6e hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 194 kW. Với sạc nhanh, xe có thể nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong khoảng 15 phút, tương đương quãng đường di chuyển thêm khoảng 235 km (theo NEDC).

Dù sử dụng khung gầm chung, Mazda cho biết, hãng đã tinh chỉnh sâu hệ thống treo, bao gồm giảm xóc, lò xo, hệ thống tay đòn trước và các điểm liên kết để mang lại cảm giác lái đặc trưng. Xe cũng được tối ưu phân bổ trọng lượng 50:50 nhằm cải thiện độ cân bằng khi vận hành.

Tại thị trường Thái Lan, Mazda 6e có giá khoảng 141.000 RM (khoảng 945 triệu đồng), mức giá cạnh tranh trong phân khúc Sedan điện.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

Những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất

Không tính xe thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), dưới đây là những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất theo bình chọn của tạp chí MotorTrend. Các mẫu xe được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp.

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

