Mẫu xe tải điện mini “made in Vietnam”: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến chỉ 35 triệu đồng

(GLO)- GIO Tano 250 - mẫu xe tải điện mini do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo - vừa được Thái Hưng Corp trình làng tại Hà Nội. Đây là sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu nội địa hóa sâu trong lĩnh vực xe điện ứng dụng.

Ra mắt tại Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội 2025, GIO Tano 250 gây chú ý bởi là mẫu xe tải điện mini đầu tiên được phát triển hoàn toàn trong nước, từ ý tưởng, thiết kế kỹ thuật đến công nghệ điều khiển và sản xuất. Sự xuất hiện của mẫu xe đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong quá trình làm chủ thiết kế và công nghệ xe điện.

Theo Thái Hưng Corp, chiếc xe được nghiên cứu và chế tạo tại nhà máy cơ điện của hãng ở Hưng Yên, với toàn bộ khung gầm, hệ thống điều khiển và thiết kế kỹ thuật do kỹ sư Việt đảm nhiệm.

Ông Phạm Trung Hưng - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm - chia sẻ rằng ý tưởng về một mẫu xe tải điện mini xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và các hộ kinh doanh nhỏ. “Chúng tôi muốn tạo ra một phương tiện gần gũi, dễ vận hành, phù hợp cho tiểu thương, nông hộ và các cơ sở sản xuất địa phương, giúp họ tiết kiệm chi phí và di chuyển linh hoạt trong điều kiện đường sá Việt Nam,” ông cho biết.

GIO Tano 250 sở hữu kích thước nhỏ gọn: dài 2,4 m, rộng 1 m, cao 1,65 m. Xe dùng động cơ điện 1,2 kW, mô-men xoắn cực đại 40 Nm, tải trọng từ 250 đến 400 kg và có thể di chuyển khoảng 70 km mỗi lần sạc. Xe được trang bị bộ điều khiển do Thái Hưng tự phát triển và hệ thống phanh điện tử tự động.

Một điểm đáng chú ý là nhiều chi tiết như khung gầm, ghế ngồi, vô-lăng hay hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu chuẩn công thái học, phù hợp vóc dáng người Việt. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 60-70% khi sản xuất đại trà, hướng tới tự chủ phần lớn linh kiện thay vì phụ thuộc nhập khẩu.

Với mức giá dự kiến từ 35 triệu đồng, GIO Tano 250 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn kinh tế cho nhu cầu vận chuyển trong khu dân cư, nhà xưởng, khu du lịch sinh thái hay các nông trại. Thái Hưng Corp hiện vận hành nhà máy 15.000 m² tại Hưng Yên, sản xuất các dòng xe điện như xe chở hàng, xe tuần tra và xe golf.

Theo Thái Hưng, GIO Tano 250 sẽ mở đầu cho chiến lược phát triển dòng xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu nội địa, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành ô tô Việt Nam.