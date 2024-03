Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn khi thiếu 2 vị trí Bí thư và Chủ tịch tỉnh

Tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tính từ ngày 1-1 đến 1-3, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.884 tỉ đồng, bằng 22% dự toán Trung ương, bằng 20,4% dự toán địa phương và bằng 94% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 2.031 tỉ đồng, bằng 11,5% dự toán Trung ương, bằng 10,4% dự toán địa phương, bằng 110,8% cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân đầu tư công của tỉnh đạt gần 6%, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ 2023 vì năm trước những dự án lớn, nhiều kinh phí như đường cao tốc, hồ Ta Hoét, đường 722, 729 không giải ngân được. "Đây chắc chắn là điều kiện để năm nay thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công so với năm trước" - ông Ninh chắc chắn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nhìn nhận nhiều hạn chế đang diễn ra như giải ngân đầu tư công chưa đạt so với nhu cầu, quản lý bảo vệ rừng tuy giảm về số vụ và khối lượng lâm sản nhưng diện tích tăng và tính chất phức tạp; hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn khi doanh nghiệp dừng hoạt động tăng hơn 53%, doanh nghiệp giải thể tăng hơn 153%; lừa đảo công nghệ cao, tội phạm ma túy vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, vừa rồi xảy ra vụ cướp ngân hàng, mấy năm gần đây mới xảy ra vụ việc như thế trên tỉnh Lâm Đồng.

Về mục tiêu năm 2024, Lâm Đồng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư, chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các công trình trọng điểm. Trong đó, quan trọng nhất là 2 dự án đường cao tốc Liên Khương - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Tân Phú.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 theo diễn biến tình hình cụ thể. Theo ông Ninh, hiện nay 2 chức danh Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chưa được kiện toàn, do đó việc triển khai đang bị ảnh hưởng.

Ông Ninh chia sẻ: "Những công việc khác thuộc thẩm quyền của Bí thư Tỉnh ủy hay Chủ tịch UBND tỉnh cũng đang gặp khó khăn. Hiện nay, chúng ta đang sử dụng "thẩm quyền chung" hay "thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng", sau đó sử dụng "thẩm quyền của Ban Thường vụ" để thực hiện. Tuy nhiên, việc chưa kiện toàn 2 chức danh này cũng đang ảnh hưởng giải quyết các công việc lớn của tỉnh".

Những vấn đề khác quan trọng trong năm nay là tăng thu ngân sách; giải ngân đầu tư công; thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản; cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường phòng chống tham nhũng; giữ vững an ninh, quốc phòng...

Theo người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa qua hãng xe khách Thành Bưởi được hoạt động trở lại là một trong những tin vui của tỉnh Lâm Đồng vì đây là một trong những hãng xe lớn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh. Thành Bưởi là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn tại tỉnh, đã được hoạt động trở lại sau khi những vi phạm quy định đã được xử lý xong.

Bên cạnh đó, năm nay dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, mặc dù dịp Tết Nguyên đán lượng xe lên Đà Lạt rất đông nhưng không xảy ra ùn ứ. "Khách lên năm nay cơ bản hài lòng, không thấy phàn nàn nhiều như những năm trước", ông Ninh nói.

Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì dự án Đại Ninh

Trước đó, ngày 2-1, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Hiệp bị bắt khi đương nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan điều tra sau đó cũng khám xét nhà ông Hiệp.

Đến ngày 24-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận khi đang đương nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sai phạm của ông Trần Văn Hiệp và ông Trần Đức Quận đều có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.