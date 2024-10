(GLO)-Chiều 25-10, Sở Tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự buổi ký kết có các lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Trại giam Gia Trung cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.Ảnh: R.H

Theo nội dung ký kết, khi phát hiện người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc do họ tự nhận là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã gọi điện thông báo ngay cho người trực (trợ giúp viên pháp lý) hoặc người hỗ trợ trực; cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người đó hoặc người thân của họ (nếu có) cho người trực hoặc người hỗ trợ trực. Điện thoại của người trực, hỗ trợ trực phải đăng ký dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ và cài đặt chế độ tin nhắn thoại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, người trực hoặc người hỗ trợ trực có trách nhiệm liên hệ ngay với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ để xác minh thông tin, hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục để được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý…

Tại lễ ký kết, các bên thống nhất cao các nội dung, hoạt động phối hợp. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện. Trong đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh), Đội trinh sát (thuộc Trại giam Gia Trung, Bộ Công an) là các đơn vị đầu mối làm nhiệm vụ thường trực, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp. Các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời nhằm đặt mục đích đặt ra phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27-11-2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Đồng thời, nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước với cơ quan điều tra, Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Gia Trung, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện và Công an cấp xã về thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; bảo đảm triển khai có hiệu quả các quy định về tố tụng hình sự, nhất là quyền của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc, vụ án hình sự.