Kon Tum: Liên tiếp 3 trẻ em nhập viện do ngộ độc chất tẩy rửa xe máy

Ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, trong vòng một tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho 3 bệnh nhi ngộ độc chất tẩy rửa.

Trong đó, một trường hợp không may tử vong do không được cấp cứu kịp thời.Cụ thể, vào tối 17/7, bé Y.L (4 tuổi, trú xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum do uống nhầm chất tẩy rửa (chưa xác định được tên).

Nhờ được các y, bác sỹ tại bệnh viện cấp cứu, xử lý kịp thời, tình trạng của bé Y.L đã được kiểm soát. Hiện, bé Y. L đã giảm bớt các triệu chứng ngộ độc và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, tối 13/7, bé Y.L.Đ và bé Y.M.H (cùng 4 tuổi, trú tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum do uống phải chất tẩy rửa xe của nhà hàng xóm.

Hai bé nhập viện trong tình trạng mệt người, buồn nôn. Các bé đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu và điều trị.

Tuy nhiên, do uống phải lượng lớn chất tẩy rửa cùng với việc đến bệnh viện khi đã qua “thời gian vàng” cấp cứu nên bé Y.L.Đ đã ngưng thở, ngưng tim ngay khi điều trị ban đầu. Bé Y.M.H đang được các bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum theo dõi, điều trị và chăm sóc.

Theo người nhà các nạn nhân, cả 3 bé đều cùng uống hóa chất rửa xe có màu hồng, mùi thơm, vị bạc hà, không có nhãn hiệu vì nhầm lẫn đây là nước ngọt.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, khi trẻ uống nhầm các loại thuốc, hóa chất mà không được phát hiện, xử lý kịp thời, rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm như rối loạn thần kinh, rối loạn nhịp thở, thậm chí gây ngừng thở.

Do đó, người thân, nhất là phụ huynh cần chú ý hơn các hoạt động của con trẻ, nếu gặp trường hợp bất thường phải đưa trẻ đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh xảy ra tình trạng ngoài ý muốn.