(GLO)- Trong tháng 7-2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt hơn 186 ngàn tấn, trị giá gần 308 triệu USD (giảm 15,3% về lượng nhưng tăng 7,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Tính chung 7 tháng năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 913 ngàn tấn cao su, trị giá 1,4 tỷ USD (giảm 7,5% về lượng nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Các chuyên gia cho hay, tuy sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm đáng kể nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng là nhờ giá xuất khẩu cao su thời gian qua luôn ở mức cao. Riêng trong tháng 7-2024, giá xuất khẩu cao su bình quân của Việt Nam đạt 1.655 USD/tấn (tăng 2,9% so với tháng 6-2024 và tăng 26,8% so với tháng 7-2023). Giá xuất khẩu cao su trung bình 7 tháng năm 2024 đạt 1.551 USD/tấn (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Trong quý I và II-2024, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Việt Nam 480 ngàn tấn cao su, trị giá 694 triệu USD (chiếm tỷ trọng 66,5% về sản lượng và chiếm 63,7% về trị giá trong tổng sản lượng xuất khẩu cao su của cả nước).

Tiếp theo là thị trường Ấn Độ với gần 57 ngàn tấn, trị giá 91 triệu USD. Xếp vị trí thứ 3 là Hàn Quốc với hơn 24 ngàn tấn, trị giá 39,5 triệu USD.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), hiện Việt Nam có diện tích trồng cây cao su khoảng 910 ngàn ha với sản lượng mủ đạt 1,3 triệu tấn/năm. Năm 2024, ngành cao su đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3-3,5 tỷ USD (cao hơn 400-600 triệu USD so với năm 2023).