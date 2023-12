Khởi tố nguyên cán bộ Agribank Đăk Pơ lừa đảo chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Đà Nẵng chuyên dụ đàn ông vào khách sạn để giở trò trộm cắp.

(GLO)- Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt phá đường dây có dấu hiệu sản xuất, buôn bán kính ô tô giả các loại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Trong đó khẳng định truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can bỏ trốn trong vụ án này nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.