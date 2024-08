Khởi tố đối tượng phá hoại vườn sầu riêng ở Đắk Lắk

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Thâm 59 tuổi, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk để điều tra tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 24/5, anh N.V.N. trú tại Ea Sin, huyện Krông Búk khi ra thăm rẫy phát hiện vườn sầu riêng của gia đình mình bị cắt bỏ 368 quả sầu riêng non nên anh đã trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Krông Búk xác định người phá hoại sầu riêng của anh N. là bà Huỳnh Thị Thâm.

Bước đầu bà Thâm khai, do mâu thuẫn với bố anh N. là ông N.V.H. 59 tuổi, cùng trú tại xã Ea Sin trong mua bán đất rẫy. Lợi dụng trời tối, mưa to, bà Thâm cắt bỏ hàng trăm trái sầu riêng non của gia đình anh N. Công an xác định hành vi của bà Thâm gây thiệt hại 41 triệu đồng.

Như Báo Nhân Dân đã phản ảnh, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng, trong đó, nạn phá hoại sầu riêng diễn ra nhiều nhất gây mất an ninh trật tự và gây thiệt hại nặng cho kinh tế của nông dân.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 15/7/2024, anh Hồ Trung L. sinh năm 1976, trú thôn Ea Sia B, xã Ea Nam đi vào rẫy của gia đình cách nhà khoảng 1km thì phát hiện nhiều cây sầu riêng bị kẻ xấu đẽo xung quanh gốc và cắt trái rơi vương vãi trên đất.

Anh L. đi sang rẫy của anh Nguyễn Bình Tr. ở sát bên cạnh cũng thấy nhiều cây sầu riêng bị đẽo gốc và cắt trái. Ngay sau đó, anh L. và anh Tr. đã làm đơn trình báo Công an xã Ea Nam.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Nam đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện có tổng cộng 74 cây sầu riêng đang trong giai đoạn kinh doanh của hai rẫy bị hủy hoại.

Cũng trong ngày 15/7, anh Y W. Byă sinh năm 1995, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ phát hiện bị kẻ xấu phá hoại vườn sầu riêng của gia đình. Theo đó, sáng cùng ngày, anh vào rẫy thì phát 17 cây sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu hái trái vứt la liệt dưới gốc, ước tổng trọng lượng khoảng 500-600kg.

Các vụ việc hiện đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Theo NGUYỄN CÔNG LÝ (NDO)