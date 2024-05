Khởi tố Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng

Trong 2 đêm 29 và 30.4, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra chung kết chương trình lễ hội vũ đạo ngoài trời Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup với chủ đề Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi.