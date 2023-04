Tin liên quan Phú Thiện tập huấn kỹ năng cho 228 tuyên truyền viên nòng cốt

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của huyện thông tin về tình hình an ninh-chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023, tác động đến Việt Nam và đối sách; tình hình phát kiển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II; thông tin về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình có hiệu lực từ ngày 1-7-2023; tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và những điều cần biết về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Hội nghị đã cung cấp thông tin, kiến thức xã hội cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của huyện Kbang, nâng cao nhận thức, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới.