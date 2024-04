Iran tấn công Israel: Vòng xoáy bạo lực nguy hiểm mới

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định các hệ thống phòng thủ của Israel đã được triển khai và quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, cả về phòng thủ lẫn tấn công.

Đòn trả đũa ác liệt

Báo Times of Israel đưa tin, cuộc tấn công của Iran huy động hơn 100 UAV và hàng chục tên lửa. Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin Nội các Chiến tranh của Israel ngày 14-4 đã được Nội các An ninh nước này trao quyền quyết định các hành động phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran. Điều này đồng nghĩa với việc Nội các Chiến tranh - bao gồm 3 thành viên: Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Tổng Tư lệnh Quân đội Benny Gantz - sẽ không cần hỏi ý kiến Nội các An ninh trước khi đưa ra các hành động đáp trả nhằm vào Iran. Lực lượng Phòng vệ Israsel (IDF) thông báo đóng cửa không phận, cảnh báo sẽ có sự gián đoạn GPS khi quân đội tiến hành chặn các máy bay không người lái.

Về phần mình, theo truyền thông Iran, đã có khoảng 50 UAV được phóng đi. Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố hành động quân sự của Tehran là nhằm đáp trả cuộc tấn công mà họ cáo buộc Israel thực hiện vào các cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus và Mỹ nên đứng ngoài cuộc xung đột này.

Bộ Quốc phòng Iran cũng yêu cầu các nước không mở không phận để cho phép Israel tấn công vào lãnh thổ nước này, nếu không sẽ nhận đáp trả mạnh mẽ. Iraq cũng đã đóng cửa không phận và ngừng mọi hoạt động bay nội địa. Jordan, quốc gia nằm giữa Iraq và Israel, trước đó cũng đóng cửa không phận.

Ngày 14-4, Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri, tuyên bố cuộc tấn công của nước này vào lãnh thổ Israel đã “đạt được các mục tiêu” và Tehran không có ý định tiếp tục hoạt động này

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch, kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông.

Cùng ngày, theo thông báo từ phái đoàn thường trực của Malta, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hội đồng này sẽ triệu tập cuộc họp khẩn trong ngày 14-4 (theo giờ Mỹ) để thảo luận về hành động quân sự mới đây của Iran nhằm vào Israel.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết trong điện đàm với Thủ tướng Israel B.Netanyahu, Tổng thống Mỹ J.Biden nhấn mạnh Washington phản đối bất kỳ động thái trả đũa nào của Israel nhằm vào Iran.

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cảnh báo căng thẳng giữa Israel và Iran có nguy cơ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới dữ dội tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ấn Độ... đều gọi đây là diễn biến leo thang và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình này.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo cả khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này sẽ liên hệ trực tiếp với tất cả các bên liên quan để cố gắng ngăn chặn tình hình xấu đi.