Ia Pa ra mắt mô hình “Kết nối Zalo-Giữ vững bình yên-Vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Chiều 23-1, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Ia Pa tiếp tục được giữ vững, ổn định; chưa phát hiện các dấu hiệu, các hoạt động phức tạp của các tổ chức phản động, đối tượng chính trị tại địa phương, địa bàn không có đối tượng trốn trái phép sang Campuchia, Thái Lan. Tình hình trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, địa bàn không để xảy ra các loại tội phạm hoạt động băng, nhóm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng gây án, tội phạm tham nhũng, không để xảy ra tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên tội phạm hiếp dâm, dâm ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng cao, nhất là loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, toàn huyện xảy ra 27 vụ xâm phạm trật tự xã hội, phát hiện 2 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tăng 1 vụ so với năm 2022; 25 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, khám phá 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ làm 9 người chết, 7 người bị thương, so với năm 2022 tai nạn giao thông đã giảm cả 3 chỉ số…

Nhiều mô hình đã được xây dựng, nhân rộng và đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất hơn. Nổi bật là mô hình "Camera an ninh trật tự" đã được nhân rộng 9/9 xã, mô hình "Buôn Jứ không tội phạm”, “Thôn Blôm bình yên".

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu, thành viên Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm và Ban An toàn giao thông huyện thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua; đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm huyện ra mắt mô hình “Kết nối Zalo-Giữ vững bình yên-Vì Nhân dân phục vụ”.

Mô hình là kênh thông tin tương tác trực tuyến nhanh chóng giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo với nhau và giữa lực lượng Công an với người dân trên địa bàn. Thông qua mô hình kết nối Zalo để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của người dân, chủ động, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và hướng dẫn các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau lễ ra mắt, Công an huyện sẽ thành lập nhóm Zalo có tên “Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm huyện Ia Pa”. Tại 9/9 xã sẽ ra mắt mô hình kết nối Zalo với 2 nhóm gồm thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm xã, Chỉ huy Công an xã và nhóm Zalo từng thôn, làng gồm hệ thống chính trị thôn, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Nhân dân trên địa bàn từng thôn, làng.