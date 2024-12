Ia Pa nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”

Về Ia Kdăm hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của xã vùng III đặc biệt khó khăn này. Trên con đường bê tông phẳng lì, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trước từng nếp nhà. Khi mặt trời khuất núi, đèn điện chiếu sáng khắp các con đường. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của công tác dân vận.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kpă Hoang cho biết: Từ năm 2023 đến nay, Hội Cựu chiến binh xã triển khai 2 mô hình “Dân vận khéo” là “Đường cờ Tổ quốc” và “Đèn đường thắp sáng đường quê”.

Trong đó, công trình “Đường cờ Tổ quốc” có chiều dài 6 km với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” có 27 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Kinh phí thực hiện 2 công trình do cán bộ, đảng viên và người dân trong xã đóng góp.

Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm vận động người dân chung tay thực hiện mô hình “Đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: V.C

Để triển khai 2 công trình, Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với ban nhân dân, ban công tác Mặt trận các thôn, làng tổ chức họp dân, phân tích để bà con hiểu được ý nghĩa, mục đích công trình.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên tiên phong đóng góp trước để làm gương. Kinh phí góp được đến đâu, triển khai thi công đến đó. Người dân thấy được hiệu quả công trình mang lại nên sẵn sàng đóng góp kinh phí.

“Sau khi công trình hoàn thành, các khoản thu chi được công khai minh bạch, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân”-anh Hoang chia sẻ.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” cũng được Đoàn xã và Hội Nông dân xã Chư Răng triển khai tại 2 làng Voòng Boong và Plei Du với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Trong khi đó, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” được nhân rộng ra 4 xã khác gồm: Chư Răng, Kim Tân, Chư Mố và Ia Broắi với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân, đường cờ Tổ quốc còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư.

Hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”, lực lượng Công an huyện đã khéo léo dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, bám sát địa bàn để vận động bà con tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình: “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Camera giám sát an ninh”, “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”…

Qua đó, người dân phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng-chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Không những thế, Công an huyện còn tích cực huy động nguồn lực triển khai hoạt động giúp đỡ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an”, “Mẹ đỡ đầu”, “Thùng tiết kiệm vì người nghèo”.

Công trình Đèn đường thắp sáng đường quê là một trong 2 công trình Dân vận khéo do Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm triển khai nhằm xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp. Ảnh: V.C

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi tập thể, cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ”.

Năm 2024, thông qua mô hình “Con nuôi Công an”, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương trao tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho em Kpă Nguyên (làng Mơ Nang 2, xã Kim Tân).

Mô hình “Thùng tiết kiệm vì người nghèo” duy trì bằng hình thức vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân tự nguyện góp tiền vào thùng tiết kiệm đặt tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã. Từ nguồn kinh phí thu được, Công an huyện đã trao 80 suất quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Ia Trốk và Kim Tân.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy-cho hay: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng với nhiều cách làm hay, sát với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay, toàn huyện có 82 mô hình “Dân vận khéo”. Mô hình này đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động nguồn lực trong dân tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

“Phát huy kết quả đạt được, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến về “Dân vận khéo” để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn.

Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh.