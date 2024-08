Hyundai SantaFe 2023 với 5 phiên bản giá từ 979 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng

Sau nhiều ngày giảm liên tiếp, lần đầu tiên trong tuần này giá cà phê đã 'xanh' trở lại trên cả sàn London và New York.

Trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp hiện nay, Yamaha XMAX 300 nổi bật không chỉ với mức giá hợp lý mà còn với những công nghệ tiên tiến, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Tại Gia Lai, mẫu xe này có giá lăn bánh khoảng 146 triệu đồng.

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,32 tỷ USD (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023). Sầu riêng hiện chiếm tỷ trọng 65% trong nhóm các loại quả xuất khẩu.

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2024, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt hơn 8,7 tỷ USD (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, riêng sản phẩm gỗ ước đạt gần 6 tỷ USD (tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023).

(GLO)- Trong tháng 7-2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 477 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

CPI tháng Bảy tăng 0,48% so với tháng Sáu và tăng 1,89% so tháng 12/2023, tăng 4,36% với cùng kỳ năm trước. Theo đó, CPI bình quân bảy tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,73%.