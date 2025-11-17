Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda ra mắt Scoopy 2026 tại Indonesia, giá từ 36 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga Scoopy 2026 hoàn toàn mới tại thị trường Indonesia với tổng cộng 10 lựa chọn màu sắc. Những phối màu này tiếp tục làm nổi bật phong cách cổ điển - thời trang đã trở thành đặc trưng của dòng xe tay ga được yêu thích lâu nay.

Scoopy 2026 được phân phối với 3 phiên bản chính, mỗi phiên bản lại có những màu sắc riêng. Trong đó, Scoopy 2026 Fashion là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất, niêm yết ở mức 22.876.000 Rupiah (khoảng 36 triệu đồng). Bản này nổi bật với màu sơn đơn sắc bóng mịn, họa tiết sọc nhỏ hai bên thân xe, và bộ vành đen thể thao. Xe vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống để tối ưu chi phí. Người dùng có 4 tùy chọn màu: Đen, Đỏ, Kem và màu mới Bạc Hà.

glo-honda-scoopy-2026-5.jpg

Phiên bản thứ hai là Scoopy 2026 Prestige, có giá 23.681.000 Rupiah (khoảng 37,3 triệu đồng). Bản Prestige được tinh chỉnh thiết kế sang trọng hơn và trang bị khóa thông minh Smart Key. Màu Đỏ Prestige hoàn toàn mới được bổ sung bên cạnh hai màu quen thuộc: Đen và Trắng.

glo-honda-scoopy-2026-6.jpg

Cuối cùng là Scoopy 2026 Stylish, cũng có mức giá tương đương bản Prestige. Bản Stylish được làm mới với ba màu: Xám (mới), Xanh lá và Be. Xe sử dụng thiết kế tông màu kép, yên nâu, vành bạc và cũng trang bị khóa thông minh, song không có logo 3D như bản Prestige. Các chi tiết này nhấn mạnh tinh thần "Totally Unique, Forever Timeless" – độc đáo và bền bỉ với thời gian.

glo-honda-scoopy-2026-1.jpg

Về tổng thể, Scoopy 2026 vẫn giữ phong cách cổ điển quen thuộc, kết hợp đèn pha LED dạng pha lê hiện đại giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn thời trang. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, tay nắm liền khối và cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Bộ vành hợp kim 5 chấu mang hơi hướng hoài cổ.

glo-honda-scoopy-2026-2.jpg

Scoopy 2026 dùng khóa thông minh Smart Key tích hợp báo động chống trộm và chức năng tìm xe. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, quãng đường, báo pin (trên bản Smart Key) và đèn báo ECO. Xe còn có móc treo đồ đa năng có thể gập lại.

glo-honda-scoopy-2026-3.jpg

Về vận hành, xe sử dụng động cơ SOHC 110cc PGM-FI tích hợp công nghệ eSP, cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 59 km/lít và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

glo-honda-scoopy-2026-4.jpg

Ngoài ra, xe có sàn để chân tích hợp tiện lợi khi chở thêm người, cùng lốp không săm kích thước 12 inch và bộ vành cổ điển, mang đến cảm giác lái êm ái và an toàn. Nhìn chung, Honda Scoopy 2026 tiếp tục là lựa chọn xe ga cỡ nhỏ cuốn hút dành cho người dùng đô thị.

glo-honda-scoopy-2026-7.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mẫu xe tải điện mini “made in Vietnam”: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến chỉ 35 triệu đồng

Mẫu xe tải điện mini “made in Vietnam”: Nội địa hoá 70%, giá dự kiến chỉ 35 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- GIO Tano 250 - mẫu xe tải điện mini do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo - vừa được Thái Hưng Corp trình làng tại Hà Nội. Đây là sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu nội địa hóa sâu trong lĩnh vực xe điện ứng dụng.

Yamaha tung cùng lúc 2 mẫu xe máy điện mới: có bản đổi pin, giá từ 35 triệu đồng - chạy được bao xa, sạc bao lâu?

Yamaha tung cùng lúc 2 mẫu xe máy điện mới: có bản đổi pin, giá từ 35 triệu đồng - chạy được bao xa, sạc bao lâu?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Yamaha Motor vừa chính thức bước vào “cuộc chơi xe điện” tại châu Á khi ra mắt hai mẫu tay ga điện hoàn toàn mới tại Ấn Độ, gồm Aerox E và EC-06. Đây là những mẫu xe mở màn cho chiến lược điện hóa quy mô lớn của hãng, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị ngày càng tăng.

“Ông trùm” xe tải Trung Quốc ra mắt sedan điện cỡ Toyota Camry, giá từ hơn 500 triệu đồng

“Ông trùm” xe tải Trung Quốc ra mắt sedan điện cỡ Toyota Camry, giá từ hơn 500 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Tập đoàn Dongfeng - thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xe tải tại Việt Nam - vừa giới thiệu mẫu sedan điện mới eπ 007+ tại Trung Quốc. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng eπ 007, với giá bán khởi điểm từ 144.900 - 154.900 nhân dân tệ (tương đương 534 - 570 triệu đồng).

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam. Từ vị thế “người dẫn dắt” ngành xe máy, nay buộc phải triển khai một chiến lược phòng thủ quy mô, trong bối cảnh sức mua xe xăng sụt giảm và làn sóng xe điện nổi lên mạnh mẽ chưa từng có.

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Hyundai vừa chính thức giới thiệu Venue 2026 - thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị ăn khách - tại thị trường Ấn Độ. Phiên bản mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện với thiết kế hiện đại, kích thước lớn hơn, nội thất công nghệ cao và gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cấp độ 2.

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- THACO AUTO chính thức giới thiệu THACO Cruizer 120S thế hệ mới - phiên bản 29 chỗ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng xe bus ghế ngồi cao cấp. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THACO trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe bus tại Việt Nam.

null