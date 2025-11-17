Honda ra mắt Scoopy 2026 tại Indonesia, giá từ 36 triệu đồng

(GLO)- Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga Scoopy 2026 hoàn toàn mới tại thị trường Indonesia với tổng cộng 10 lựa chọn màu sắc. Những phối màu này tiếp tục làm nổi bật phong cách cổ điển - thời trang đã trở thành đặc trưng của dòng xe tay ga được yêu thích lâu nay.

Scoopy 2026 được phân phối với 3 phiên bản chính, mỗi phiên bản lại có những màu sắc riêng. Trong đó, Scoopy 2026 Fashion là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất, niêm yết ở mức 22.876.000 Rupiah (khoảng 36 triệu đồng). Bản này nổi bật với màu sơn đơn sắc bóng mịn, họa tiết sọc nhỏ hai bên thân xe, và bộ vành đen thể thao. Xe vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống để tối ưu chi phí. Người dùng có 4 tùy chọn màu: Đen, Đỏ, Kem và màu mới Bạc Hà.

Phiên bản thứ hai là Scoopy 2026 Prestige, có giá 23.681.000 Rupiah (khoảng 37,3 triệu đồng). Bản Prestige được tinh chỉnh thiết kế sang trọng hơn và trang bị khóa thông minh Smart Key. Màu Đỏ Prestige hoàn toàn mới được bổ sung bên cạnh hai màu quen thuộc: Đen và Trắng.

Cuối cùng là Scoopy 2026 Stylish, cũng có mức giá tương đương bản Prestige. Bản Stylish được làm mới với ba màu: Xám (mới), Xanh lá và Be. Xe sử dụng thiết kế tông màu kép, yên nâu, vành bạc và cũng trang bị khóa thông minh, song không có logo 3D như bản Prestige. Các chi tiết này nhấn mạnh tinh thần "Totally Unique, Forever Timeless" – độc đáo và bền bỉ với thời gian.

Về tổng thể, Scoopy 2026 vẫn giữ phong cách cổ điển quen thuộc, kết hợp đèn pha LED dạng pha lê hiện đại giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn thời trang. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, tay nắm liền khối và cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Bộ vành hợp kim 5 chấu mang hơi hướng hoài cổ.

Scoopy 2026 dùng khóa thông minh Smart Key tích hợp báo động chống trộm và chức năng tìm xe. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, quãng đường, báo pin (trên bản Smart Key) và đèn báo ECO. Xe còn có móc treo đồ đa năng có thể gập lại.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ SOHC 110cc PGM-FI tích hợp công nghệ eSP, cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 59 km/lít và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Ngoài ra, xe có sàn để chân tích hợp tiện lợi khi chở thêm người, cùng lốp không săm kích thước 12 inch và bộ vành cổ điển, mang đến cảm giác lái êm ái và an toàn. Nhìn chung, Honda Scoopy 2026 tiếp tục là lựa chọn xe ga cỡ nhỏ cuốn hút dành cho người dùng đô thị.