(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân cả nước đón Tết.

(GLO)- Ngày 25-1, đoàn khảo sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Cơ về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hương (tổ 6, thị trấn Chư Ty).

(GLO)- Ngày 25-1, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tịnh xá Ngọc Trung tuyên truyền kết hợp hướng dẫn cách thức lái xe an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy cho 102 tăng ni, phật tử tịnh xá.