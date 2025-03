Hơn 3.200 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 45

Giải việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 45 thu hút 3.258 vận động viên đăng ký tham gia, gồm: 3.183 vận động viên trong tỉnh, 73 vận động viên ngoài tỉnh và 2 vận động viên nước ngoài.

Cụ thể, cự ly Kids 2,5 km có 491 vận động viên, cự ly 5 km có 1.563 vận động viên, cự ly 10 km có 922 vận động viên và cự ly bán marathon 21 km có 282 vận động viên.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: B.B

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau giải đấu, UBND TP. Pleiku phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án huy động lực lượng. Công an các xã, phường có cung đường chạy đi qua sẽ bố trí lực lượng trực chốt, lắp đặt cọc tiêu, giăng dây phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện di chuyển vào đường chạy.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và Sở Y tế bố trí đội ngũ y-bác sĩ cùng xe cứu thương túc trực tại các khu vực trọng điểm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho vận động viên và người tham gia.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Fanpage Thành ủy Pleiku và Cổng thông tin Thành đoàn Pleiku.

UBND thành phố giao Phòng Văn hóa-Thông tin làm việc với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để thực hiện Livestream trực tiếp giải đấu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giải.

Đồng thời, UBND các xã, phường có cung đường chạy đi qua sẽ tổ chức vệ sinh môi trường, vận động người dân không đậu xe trên lòng, lề đường từ đêm 22-3 đến khi giải kết thúc. Ban Tổ chức dự kiến cấp bib tặng lãnh đạo và nhà tài trợ với khoảng 150 người, nâng tổng số lên 3.258 bib.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án tổ chức đường chạy; điều chỉnh thời gian thi đấu ở một số cự ly nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng giải đấu.