Hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi: Khẳng định tài năng, bản lĩnh

Tài năng, bản lĩnh

Tham gia hội thi có 13 bí thư Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tại vòng loại diễn ra từ ngày 7-8 đến 3-9. Hình thức thi trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Nội dung thi liên quan đến các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, thanh thiếu nhi; nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại cơ sở…

Tại vòng thi cấp tỉnh, các thí sinh trải qua 3 phần gồm: bí thư Đoàn cơ sở năng động, bí thư Đoàn cơ sở tài năng và bí thư Đoàn cơ sở bản lĩnh. Ở phần thi bí thư Đoàn cơ sở năng động, các thí sinh thực hiện 1 video clip giới thiệu về bản thân, trình bày một mô hình hay, cách làm sáng tạo hoặc một sáng kiến, ý tưởng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Trong phần thi bí thư Đoàn cơ sở tài năng, các thí sinh thể hiện năng khiếu kể chuyện, hát, múa, diễn thuyết, ngâm thơ… Sự đầu tư về trang phục, múa phụ họa đã làm cho các phần thi thêm ấn tượng. 13 thí sinh đều có những năng khiếu khác nhau giúp họ làm tốt hơn vai trò “đầu tàu”, kết nối, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên trong công tác Đoàn và phong trào tình nguyện.

Phần thi bí thư Đoàn cơ sở bản lĩnh chính là điểm nhấn của hội thi. Các thí sinh thể hiện khả năng hùng biện, giới thiệu chi tiết về mô hình hay, cách làm sáng tạo hoặc ý tưởng, sáng kiến thể hiện trong video clip và trả lời câu hỏi tình huống do Ban tổ chức đưa ra. Thí sinh Mai Xuân Huấn-Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Krông Pa giới thiệu đến hội thi các công trình thiết thực đã được triển khai tại đơn vị như: vườn hoa thanh niên, phòng tập thể hình thanh niên, rửa xe thanh niên. Đặc biệt, Đoàn cơ sở Công an huyện đã triển khai mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” tại cơ quan; 7 thùng tiết kiệm đặt tại 7 đội nghiệp vụ để cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Ngày 20 hàng tháng, Đoàn cơ sở tổng kết và xếp hạng các đội, số tiền tiết kiệm được chi cho công tác từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Vừa làm công tác chuyên môn, vừa là Bí thư Đoàn cơ sở nên tôi gặp không ít khó khăn trong triển khai các hoạt động, phong trào Đoàn. Tuy nhiên, tôi cùng Ban Chấp hành đã nỗ lực, đoàn kết, linh hoạt triển khai những hoạt động phù hợp với tình hình của đơn vị. Trong đó, chú trọng các hoạt động tình nguyện với chủ trương “3 liên kết” để phát huy được sức trẻ của đoàn viên, thanh niên”-anh Huấn cho biết.

Hội thi có chủ đề “Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số”, chính vì thế, việc giới thiệu công trình thanh niên “số hóa dữ liệu” di tích lịch sử-văn hóa Biển Hồ của thí sinh Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) được Ban giám khảo đánh giá cao. Theo đó, trong mã QR có thông tin về di tích được trình bày theo hình thức Infographic bằng tiếng Việt, tiếng Anh và video clip song ngữ Anh-Việt. Công trình này được áp dụng tại Khu di tích Biển Hồ vào ngày 15-9-2023, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách.

Có năng khiếu kể chuyện, cách trình bày vấn đề logic, rõ ràng, thuyết phục người nghe, phần thi của thí sinh Phan Thị Bích Thủy đạt giải nhất hội thi. Chị Thủy tâm sự: “Qua hội thi, tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức, kỹ năng từ các thí sinh khác. Giành được giải nhất tại hội thi vừa là vinh dự, vừa là động lực để tôi nỗ lực hơn trong công tác Đoàn”.

Trau dồi chuyên môn

Năng động, tài năng, bản lĩnh là những yếu tố cần có của một bí thư Đoàn cơ sở. Tại hội thi, các thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân, vừa tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác Đoàn tại địa phương, đơn vị.

Chị Siu Thảo-Bí thư Đoàn xã Ia Púch (huyện Chư Prông) chia sẻ: “Dù chỉ đạt giải khuyến khích nhưng tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, mô hình hay từ các thí sinh khác. Tôi nhận thấy mình còn nhiều hạn chế nên phải cố gắng khắc phục để triển khai tốt phong trào Đoàn tại cơ sở”.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku).

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban giám khảo hội thi-nhận định: Qua hội thi, chúng tôi đánh giá được năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở. Nhiều thí sinh với bản lĩnh, sự tự tin đã đem đến hội thi không khí sôi nổi; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, một số thí sinh cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phần thuyết trình của một số thí sinh cũng còn chung chung, dàn trải, chưa đi vào trọng tâm vấn đề.

“Thủ lĩnh Đoàn phải năng động, bản lĩnh, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để sáng tạo, đổi mới trong triển khai, thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn, từ đó thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng tham gia”-anh Thanh đúc kết.

Còn chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi thì đánh giá: “Hội thi đã tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Đoàn cơ sở thể hiện năng lực của bản thân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua hội thi, các thí sinh đã được cập nhật kiến thức mới, trau dồi kỹ năng để áp dụng trong công tác chuyên môn, trở thành những thủ lĩnh “chuẩn tác phong, giỏi chuyên môn”. Thí sinh đạt giải nhất tại hội thi cấp tỉnh cần tiếp tục đầu tư, tích cực ôn luyện để đạt kết quả cao tại Hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 10-2023 tại TP. Hồ Chí Minh”.