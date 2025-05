Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chicago Sun-Times, một trong những tờ báo lớn và có ảnh hưởng tại Mỹ, vừa bị chỉ trích vì đăng danh sách "sách mùa hè" gồm nhiều tựa sách hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo (AI) bịa ra trong một ấn phẩm báo in của mình. Nguyên nhân là do người biên soạn đã sử dụng AI mà không kiểm tra.