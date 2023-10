Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác quốc phòng-an ninh tại huyện Kbang

(GLO)- Chiều 27-10, Đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại huyện Kbang.

Làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện, các thành viên Hội đồng GDQPAN huyện.

Từ tháng 1-2022 đến nay, Hội đồng GDQPAN huyện Kbang đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GDQPAN. Hàng năm, bảo đảm chỉ tiêu cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN do Quân khu và tỉnh tổ chức; công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng của huyện đảm bảo đúng quy trình. Hội đồng GDQPAN huyện đã chỉ đạo 2 trường THPT, 1 trường THCS và THPT trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT về giáo dục QP và AN cho học sinh.

Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, thiết bị dạy học quân dụng và bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ môn học GDQP và AN được thực hiện tốt. Công tác phổ biến kiến thức QPAN toàn dân trong 2 năm qua được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức…

Qua đó, đã trang bị kiến thức quan trọng về QP và AN cho các đối tượng, tầng lớp nhân dân; từ đó, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức được âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác GDQPAN và kiểm tra thực tế tại Hội đồng GDQPAN huyện, Hội đồng GDQPAN thị trấn Kbang và Trường THPT Lương Thế Vinh, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Các thành viên trong đoàn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Lê Trọng Thủy-Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng GDQPAN huyện Kbang tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đối với những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đề nghị Hội đồng GDQPAN huyện xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện; kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản mới liên quan đến công tác QPAN; thường xuyên rà soát các đối tượng để cử đi bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng theo đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác; hàng năm sơ kết, tổng kết đánh giá trong thực hiện công tác QPQS địa phương… Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức về thực hiện công tác QP và AN cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QP và AN trên địa bàn.