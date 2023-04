HLV Troussier chốt danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32

(GLO)- Giải Bóng đá học sinh TP. Pleiku năm 2023 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vừa khép lại. Với những trận cầu sôi nổi và hấp dẫn, giải đấu đã đem đến tín hiệu vui cho bóng đá học đường.

Đội tuyển U.22 Thái Lan buộc phải điều chỉnh kế hoạch tập ngoài trời trong ngày 25.4 chuẩn bị dự SEA Games 32, do gặp mưa gió lớn.

(GLO)- Trong lịch sử môn quyền Anh (Boxing) của Gia Lai, võ sĩ Thái Văn Lâm (SN 1988, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) là kiện tướng quốc gia duy nhất. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh sớm treo găng khi đang ở đỉnh cao phong độ.

(GLO)- Sáng 24-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Kéo co của tỉnh đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở Giải Vô địch Kéo co Quốc gia lần thứ IX năm 2023 vừa khép lại tại tỉnh Nghệ An.