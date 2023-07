Tin liên quan Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Pleiku khóa XII: Thông qua 33 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, việc triển khai các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 30.873 ha, đạt 87,7 % so với kế hoạch và bằng 101,1 % so với cùng; giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 đầu năm ước đạt (theo giá so sánh 2010) 276,1 tỷ đồng, đạt 50,9% so với kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 83 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách huyện gần 40 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 482 tỷ đồng, đạt 114,4% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 34,7% so với cùng kỳ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo trong đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; các nội dung về kêu gọi, phát triển du lịch được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo..

Đồng thời, kỳ họp cũng nghe báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kết quả kỳ họp thứ 11, 12, 13 - HĐND tỉnh khóa XII; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp đã dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Có 3 đại biểu chất vấn với 7 nội dung; 6 ý kiến thảo luận, tập trung vào các báo cáo, Nghị quyết trình kỳ họp, các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện và các vấn đề mà cử tri quan tâm ở địa phương.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 6 Nghị quyết về: chương trình giám sát 2024 của HĐND huyện; phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách huyện; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2023 (đợt 2)... Đây là những Nghị quyết quan trọng, liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của huyện.

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang khoá VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với đồng chí Y Phương, lý do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa VIII đối với ông Lê Thanh Hải-Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, lý do được bố trí công tác khác và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Thành Nhân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ Tầng.