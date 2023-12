HĐND huyện Kbang và Đak Pơ thông qua 26 nghị quyết quan trọng

Tin liên quan Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP. Pleiku khóa XII

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13; kết quả thực hiện cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2023, phân bổ dự toán năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,07% (vượt 0,02% so với nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người 45,49 triệu đồng/năm (vượt 0,49 triệu đồng); giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh) hơn 540 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch. Ước đến 31-12, tổng thu ngân sách trên địa bàn là gần 690 tỷ đồng, tăng hơn 63% dự toán (tăng 21% so với năm 2022); trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng gần 9% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo còn 11,26% (vượt 0,37% so với nghị quyết); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,25% (vượt 7,25% so với nghị quyết của huyện và đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao).

Các đại biểu còn nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, 15 HĐND tỉnh khóa XII; xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khoá VIII.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

* Tại kỳ họp này, HĐND huyện Đak Pơ đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND huyện đối với bà Bùi Thị Nhân Đạo-Trưởng phòng Tư Pháp huyện. Kết quả có 25/27 phiếu tán thành. Bên cạnh đó, kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu có tỷ lệ đại biểu HĐND huyện đánh giá tín nhiệm cao từ 33,33% đến 81,48%; tín nhiệm từ 18,52% đến 62,96% và tín nhiệm thấp từ 0% đến 11,11%.

Bên cạnh đó, HĐND huyện Đak Pơ đã tập trung phân tích các nguyên nhân, bàn giải pháp để tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc còn tồn tại. Cụ thể như một số chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết HĐND huyện đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; không tổ chức được đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến thiếu nguồn vốn thực hiện các công trình theo kế hoạch; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra; tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc tổ chức thực hiện các quyết định thi hành án còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhiều năm...

Trên cơ sở đó, kỳ họp đã cho ý kiến, và xem xét biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của huyện, làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.