Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam, chốt ra mắt 16 mẫu ô tô mới trong năm 2026 - chủ yếu là xe xanh

(GLO)- Hãng xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo vừa bất ngờ công bố kế hoạch tung ra 16 mẫu ô tô mới trong năm 2026, trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Theo hãng, kế hoạch mở rộng mạnh mẽ này xuất phát từ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt, trải dài từ SUV đô thị, SUV gia đình, SUV off-road đến SUV hybrid và xe điện. Nhờ đó, khách hàng ở nhiều nhóm khác nhau sẽ có thêm lựa chọn phù hợp.

Nhiều mẫu xe năng lượng mới sẽ được Omoda & Jaecoo giới thiệu tại Việt Nam

Trong số các sản phẩm mới, các mẫu Omoda nổi bật dự kiến ra mắt gồm Omoda C5, Omoda C7, Omoda O4, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ. Ở thương hiệu Jaecoo, loạt Jaecoo J5, J6, J7, J8 nhắm đến người dùng chuộng phong cách mạnh mẽ, sang trọng và thích trải nghiệm khám phá.

Jaecoo J8 được trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS).

Bên cạnh các mẫu SUV truyền thống, hãng sẽ giới thiệu nhiều dòng Plug-in Hybrid ứng dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS) và các mẫu xe thuần điện (BEV), thể hiện chiến lược đẩy mạnh sản phẩm xanh tại Việt Nam.

Một số mẫu xe sẽ được hãng đưa về Việt Nam.

Nổi bật trong kế hoạch 2026 là việc Omoda & Jaecoo tích hợp công nghệ hybrid tiên tiến Super Hybrid 3 DHT, được Tập đoàn Chery giới thiệu từ năm 2021. Hệ thống gồm hai mô-tơ điện và ba bộ ly hợp, cho phép vận hành linh hoạt ở 9 chế độ khác nhau. Động cơ đốt trong có thể hỗ trợ từ tốc độ 20 km/h, kết hợp cùng hai mô-tơ điện ở cấp số 3, giúp tăng hiệu quả nhiên liệu tới 50% so với xe xăng truyền thống. Ở vận tốc 120 km/h, vòng tua máy chỉ khoảng 2.290 vòng/phút. Công nghệ này sẽ được trang bị trên mẫu Jaecoo J8 SHS, dự kiến ra mắt năm 2026.

Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, Omoda & Jaecoo cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối. Chỉ sau một năm có mặt tại Việt Nam, hãng đã xây dựng 39 đại lý và điểm bán trên toàn quốc.

Đáng chú ý, cuối tháng 10/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026, cho thấy cam kết phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam.