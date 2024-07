Hai thầy giáo U50 ở Gia Lai đậu tốt nghiệp THPT

Ngày 18/7, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, thí sinh Rơ Châm Un (48 tuổi) và thầy Rơ Châm Ui (47 tuổi, dân tộc Jrai) đã đậu trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, ông Un đạt trung bình trên 5,18 điểm; ông Ui đạt 6,4 điểm trung bình các môn. Cả hai đều đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT 2024.

Đây là hai thí sinh đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh) mà trước đó báo Tiền Phong đã có bài viết.

Ông Rơ Châm Un (trú huyện Chư Păh) đã 28 năm làm giáo viên văn hóa, Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai). Do yêu cầu công việc, ba năm trước ông Un đèn sách, ôn luyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh. Năm ngoái ông bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT song không đậu.

“Tôi rất vui khi đã thi đậu kỳ thi quan trọng này. Đây là điều vô cùng ý nghĩa cho công việc, cuộc đời tôi”, ông Un chia sẻ.

Tương tự, ông Rơ Châm Ui cũng là giáo viên văn hóa Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ia O, huyện Ia Grai). Ông Ui đã có thâm niên hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục. Thời điểm trước đây, thầy Ui tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm 9+3 nên không được cấp bằng trung học phổ thông. Đến năm 2020 khi có quy định mới về việc chuẩn hóa bằng cấp nên thầy Ui đã quyết định đi học để bổ sung tấm bằng trung học phổ thông đang thiếu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Gia Lai có 15.249 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, số thí sinh đủ điều kiện dự thi 15.238 em với 4.097 người dân tộc thiểu số.

Theo công bố, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh đạt 98,8% (tăng 1,02% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2023). Trong đó, hệ giáo dục phổ thông đạt 99,5%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 85,8%; thí sinh tự do đạt 49,59%. Đặc biệt, toàn tỉnh có 20/50 trường THPT đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp (tăng 10 trường so với năm 2023).