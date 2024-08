Gia Lai: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 sau phúc khảo đạt 98,84%

Cụ thể, toàn tỉnh có 14.360/14.529 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT (tăng 4 thí sinh so với kết quả trước phúc khảo), đạt tỷ lệ 98,84% (tăng 1,05% so với kết quả sau phúc khảo năm 2023).

Công tác chấm phúc khảo được triển khai từ ngày 31-7 đến 2-8. Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo đối với 221 bài thi. Trong đó, có 60 bài thi môn Ngữ văn; 161 bài thi các môn trắc nghiệm (gồm: Toán 41 bài, Tiếng Anh 22 bài, Vật lí 23 bài, Hóa học 25 bài, Sinh học 6 bài, Lịch sử 18 bài, Địa lí 21 bài, Giáo dục công dân 5 bài).

Trước đó, theo kết quả công bố của Bộ GD-ĐT vào sáng 17-7, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT chung của tỉnh năm 2024 đạt 98,8% (tăng 1,02% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2023). Cụ thể, hệ giáo dục phổ thông chính thức đạt 99,54%; hệ Giáo dục thường xuyên đạt 85,8%; thí sinh tự do đạt 49,59%. Tỉnh có 24/50 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT (tăng 10 trường so với năm 2023).