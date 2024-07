Gia Lai: Thả 8 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thả 8 cá thể động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên t ại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh .

Trong 8 cá thể động vật hoang dã có 7 cá thể là kỳ đà vân (tên khoa học Varanus nebulosus), thuộc lớp Bò sát (Reptilia) và 1 cá thể trăn gấm (tên khoa học Python reticulatus).

Số động vật trên là vật chứng của vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện, bắt giữ tại xã la O (huyện Ia Grai) vào ngày 13-6-2024. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 1 bị can.