Gia Lai: Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 750 triệu USD

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua chế biến sâu, giảm tổn thất sau thu hoạch; phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tăng cường tiêu thụ tại thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng đến mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với mục tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 99%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảm an toàn thực phẩm đạt 100%; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm đạt 99%; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương tăng ít nhất 10% so với năm 2024. Ngoài ra, số lượng diện tích, cơ sở trồng trọt, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng như: VietGAP, VietGAHP và tương đương tăng ít nhất 10% so với năm 2024; áp dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về chất lượng, an toàn thực phẩm, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh.

Đối với việc gia tăng chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản, mục tiêu tổn thất sau thu hoạch của các nông sản chủ lực giảm từ 0,5% đến 1%; nâng cao tỷ lệ chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực có lợi thế sản xuất, xuất khẩu, kết hợp với xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng nông sản của tỉnh.

Đối với phát triển thị trường nông lâm thủy sản, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 750 triệu USD; phát triển chuỗi cung ứng bền vững gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa nông lâm thủy sản qua các kênh phân phối hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, thương mại điện tử... tăng thêm ít nhất 10% so với năm 2024; phát triển thị trường nội địa với tỷ lệ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, VietGAHP, ISO, truy xuất nguồn gốc, OCOP 3 sao trở lên tăng thêm ít nhất 10% so với năm 2024.

Chế biến chè để xuất khẩu tại Công ty cổ phần Chè Biển Hồ. Ảnh: Vũ Thảo

Để triển khai thực hiện, tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: rà soát, triển khai chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và thúc đẩy chế biến, phát triển thị trường; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường từ tỉnh đến xã; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm chế biến và phát triển thị trường; triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường; chủ động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh nông lâm thủy sản.