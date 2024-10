(GLO)- Ngày 1-10, Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Công an huyện Đak Đoa và Công an huyện Chư Sê tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.