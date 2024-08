Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành 3 báo cáo, 3 quyết định, 1 chương trình, 1 kết luận và 1 kế hoạch về công. Ban Chỉ đạo cũng triển khai phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp; phòng- chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tư pháp theo yêu cầu của ngành, của địa phương,

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra 37 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; 3 quyết định, 1 kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 4.927 vụ, việc, đã giải quyết 2.669 vụ, việc. Trong đó, án hình sự xét xử đạt 70,8%; các vụ, việc dân sự giải quyết, xét xử đạt 38,58%; án hành chính giải quyết đạt 36,4%. Trong đó, án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết các loại án theo thủ tục tố tụng dân sự, Tòa án tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhằm góp phần ổn định trong nội bộ nhân dân.

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện tổ chức và bộ máy, các quy định về công tác cán bộ; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên; phân công, sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế cán bộ hiện có của từng đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, truy tố, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa.

Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 13.986 việc, đến nay đã giải quyết xong 4.417 việc. Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra, đội ngũ giám định viên tư pháp, kỹ thuật hình sự, cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều biện pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trên các lĩnh vực, địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo và các thành viên chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng theo nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện hiệu quả các các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 27- NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, rà soát, sửa đổi các quy định nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách tư pháp. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong điều tra, xét xử, truy tố, thi hành án; cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chú trọng việc giáo dục chính trị cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp; tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường công tác phối hợp, tránh oan sai, xử lý đúng người đúng tội. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm”.