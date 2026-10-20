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Gần 300 học viên tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thư viện

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 20-10, tại phường Quy Nhơn, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ thư viện và chuyển đổi số trong thư viện” với sự tham gia của gần 300 học viên là cán bộ thư viện đến từ các xã, phường và thư viện trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày (từ 20 đến 22-10), các học viên được quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17-3-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; công tác xuất bản; các văn bản pháp luật liên quan đến ngành Thư viện: Từ pháp lý đến thực tiễn hiện nay khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, các học viên được tập huấn phần mềm VietBiblio; cách làm Poster giới thiệu sách và các sự kiện; sản xuất video trên điện thoại; việc phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện, quy trình ứng dụng công nghệ trong sản xuất các video tuyên truyền giới thiệu sách.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng dành thời gian để học viên cùng trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong thư viện và các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách thu hút bạn đọc tại cơ sở.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa tài liệu trong hoạt động thư viện được chú trọng; qua đó góp phần nâng cao năng lực của cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số của ngành thư viện.

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