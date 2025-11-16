Động cơ đốt trong trở lại: Khi những “trái tim cơ khí” bước vào kỷ nguyên điện hóa

(GLO)- Thay vì không khí ảm đạm cách đây chưa lâu, các hãng ô tô lớn lúc này trở nên rất lạc quan với nhiều dự án phát triển động cơ đốt trong tiên tiến dựa trên những thành tựu điện hóa và số hóa.

JMS 2025 - triển lãm ô tô lớn nhất Nhật Bản - sáng bừng bởi những điểm nhấn công nghệ mới, nhưng thứ khiến đám đông vây kín không phải là một mẫu xe điện hoàn toàn, mà là… một khối động cơ xăng. Cụ thể, đó là động cơ V8 4.0L tăng áp kép hybrid vừa được Toyota trình làng. Một nghịch lý thú vị: trong thời đại mà ai cũng nói về pin thể rắn, điện áp 800V hay sạc siêu nhanh, chính động cơ đốt trong lại trở thành tâm điểm. Và nó báo hiệu một thực tế: kỷ nguyên của động cơ đốt trong thế hệ mới đã chính thức bắt đầu.

Đa dạng hóa nguồn năng lượng đang là chiến thuật của các nhà sản xuất ô tô lớn để tối ưu vận hành ô tô tùy theo điều kiện mỗi thị trường.

Toyota: Giữ trái tim cơ khí, thay lớp áo công nghệ

Đứng ngay bên cạnh khối động cơ, ông Takashi Uehara, Giám đốc hệ truyền động toàn cầu của Toyota, mỉm cười khi nghe câu hỏi quen thuộc: “Vì sao Toyota không bỏ ICE để theo đuổi thuần điện?”. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Vì còn rất nhiều giá trị trong ICE - chỉ là chúng ta chưa khai thác hết.”

V8 4.0L của Toyota không phải một di sản lặp lại, mà là một phiên bản tái sinh. Không thu nhỏ dung tích, không chạy theo xu hướng “downsizing”, Toyota chọn cách tăng hiệu quả bằng điện hóa: hai mô-tơ điện hỗ trợ, thuật toán điều khiển mới, và một cấu trúc mô-đun cho phép tinh chỉnh theo từng dòng xe. Toyota muốn chứng minh rằng ICE vẫn có thể mạnh mẽ, sạch hơn và thông minh hơn, thay vì bị xem là “tàn dư” của thời quá khứ.

Động cơ hybrid thế hệ tiếp theo với tên mã N15 đặc biệt gọn nhẹ, có thể sẽ là trái tim của các dòng xe Toyota cỡ nhỏ như Corolla HEV.

Ở Lexus, động cơ này mang giọng điệu khác: tinh tế, êm ái, sang trọng. Ở Toyota GR, nó được lên dây cót như một nhạc cụ tốc độ - sắc bén, bốc, giàu cảm xúc. Sự linh hoạt ấy chỉ có thể đến từ một nền tảng ICE hoàn toàn mới.

Honda: ICE không tàn lụi - nhưng phải tiến hóa

Không riêng Toyota, Honda cũng bước vào cuộc chơi bằng cách lặng lẽ nhưng dứt khoát: một động cơ V6 hybrid thế hệ mới, định hướng cho thị trường Bắc Mỹ, nơi những chiếc SUV ba hàng ghế và bán tải kích thước lớn vẫn là “văn hóa”.

Honda đặt mục tiêu nâng hiệu suất nhiên liệu thêm 30% và cải thiện tăng tốc 10%. Đó không chỉ là những con số kỹ thuật; nó thể hiện một triết lý dài hạn: Nếu ICE tồn tại, nó phải tiến hóa để xứng đáng.

Công nghệ S+ Shift, giả lập chuyển số như xe xăng truyền thống, cho thấy Honda hiểu rõ điều mà người yêu xe đang sợ mất đi: cảm giác. Một cú nhấn ga, một vòng tua dâng lên, một nhịp chuyển số - những thứ xe điện thuần túy chưa thay thế được. Và đó là lý do Honda không từ bỏ.

Hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ V6 dành cho SUV cỡ lớn thế hệ tiếp theo của Honda.

ICE thế hệ mới: khi cơ khí gặp điện tử và thuật toán

Điểm chung của Toyota và Honda - và cả nhiều nhà sản xuất khác - là triết lý phát triển dựa trên mô-đun: cùng nền tảng, nhiều cấu hình, chia sẻ linh kiện, tối ưu chi phí, giảm khí thải và nhiên liệu, tăng hiệu suất nhờ mô-tơ điện và điều khiển số.

ICE giờ không chỉ là máy cơ; nó là một thực thể lai giữa cơ khí tinh xảo và điện tử thông minh. Các kỹ sư không chỉ tính toán góc đánh lửa hay tỷ số nén, mà còn lập trình thuật toán tái tạo mô-men, độ trễ turbo, tối ưu vòng tua theo mô hình số hóa. ICE không còn là động cơ của thế kỷ 20 - nó đang trở thành công nghệ của thế kỷ 21.

Tương lai không phải là điện hay xăng, mà là điện và xăng, mỗi thứ giữ vai trò riêng.

Sự đổi chiều của thị trường toàn cầu

Trong vài tháng qua, nhiều cái tên lớn bắt đầu đánh tiếng trở lại với ICE: BMW đầu tư hàng tỷ USD vào thế hệ động cơ xăng mới. Bentley tạm gác kế hoạch thuần điện để tập trung hybrid V8. Porsche thậm chí nộp bằng sáng chế động cơ W18 tăng áp ba cấp - một cấu trúc gần như chưa từng có trong thế giới thương mại.

Khi doanh số xe điện tại châu Âu và Mỹ chững lại, thị trường bắt đầu nhìn nhận rõ hơn: tương lai không phải là điện hay xăng, mà là điện và xăng, mỗi thứ giữ vai trò riêng.

Công nghệ thuần điện giờ đây chỉ là một "món" trong "thực đơn" của các hãng xe lớn.

Một kỷ nguyên mới: ICE không biến mất - mà trở lại mạnh mẽ hơn

Động cơ đốt trong chưa đi đến chương cuối của mình. Ngược lại, nó đang bước vào chương mới - nơi: điện hóa hỗ trợ thay vì thay thế, công nghệ số tối ưu hiệu suất đến từng ml nhiên liệu, mô-tơ điện bù đắp điểm yếu truyền thống, cảm xúc lái vẫn là trung tâm.

Thứ mà chúng ta đang chứng kiến không phải là sự cố chấp của ngành ô tô, mà là sự thích nghi. Khi các hãng xe buộc phải giải bài toán khí thải, chi phí và nhu cầu thị trường, ICE thế hệ mới trở thành câu trả lời cân bằng nhất.

Có thể một ngày nào đó, thế giới sẽ hoàn toàn chạy bằng điện. Nhưng ngày đó chưa phải hôm nay. Và cho đến lúc ấy, những khối động cơ lai điện - sạch hơn, mạnh hơn, tinh vi hơn - sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, vừa thỏa mãn đam mê, vừa đáp ứng yêu cầu thời đại. ICE không chết. Nó chỉ vừa được “nâng cấp phần mềm”.