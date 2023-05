Định vị thương hiệu bằng những giá trị chuẩn mực, cốt lõi

Duy trì nhịp tăng trưởng nhanh và bền vững

“Tin cậy-Chuẩn mực-Sẵn sàng đổi mới-Bền vững-Nhân văn” là hệ giá trị cốt lõi làm nên thành công của Vietcombank trong hành trình 60 năm thắp sáng niềm tin-vươn ra biển lớn. Đây cũng là “sợi chỉ đỏ” định hướng xuyên suốt đối với Vietcombank Bắc Gia Lai kể từ khi chính thức thành lập, đi vào hoạt động năm 2018 đến nay.

Xuất phát từ ngôi nhà chung Vietcombank, đối với một chi nhánh trẻ như Bắc Gia Lai vừa là tiền đề thuận lợi, vừa là thử thách, áp lực về nội tại lẫn ngoại biên khi thị trường ngân hàng địa phương có tới 27 chi nhánh ngân hàng và 6 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động.

Với tinh thần không ngại khó và sức trẻ năng động, từ tập thể Ban Giám đốc đến các phòng, ban chuyên môn đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, trở thành những nhân tố gắn kết trong hành trình chung tay xây dựng Vietcombank Bắc Gia Lai vững vàng về nội lực và tầm vóc qua từng nấc thang phát triển.

Trong 5 năm qua, Vietcombank Bắc Gia Lai luôn bám sát các chủ trương, định hướng của trụ sở chính và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gắn với xây dựng và triển khai các kế hoạch của Chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế, tốc độ tăng trưởng lẫn khả năng hấp thu vốn từ nền kinh tế.

Ban Giám đốc đã chủ động điều hành linh hoạt các mặt hoạt động kinh doanh, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tiên phong đổi mới cơ chế hoạt động kinh doanh và chính sách chăm sóc khách hàng. Nhờ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính đều đạt mức tăng trưởng cao qua các năm, hoạt động của Vietcombank Bắc Gia Lai luôn duy trì được nhịp tăng trưởng nhanh, bền vững cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả, được trụ sở chính đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu như ở thời điểm thành lập tháng 5-2018, huy động vốn của Chi nhánh là 313 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 1.206 tỷ đồng thì đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 2.437 tỷ đồng (chiếm 4,5% thị phần và giữ vị trí thứ 8/27 chi nhánh ngân hàng về huy động vốn), dư nợ tín dụng đạt 6.038 tỷ đồng (chiếm 4,8% thị phần và giữ vị trí thứ 7/27 chi nhánh ngân hàng về dư nợ cho vay). Điểm qua kết quả kinh doanh của Chi nhánh cho thấy nhiều điểm sáng nổi bật, là minh chứng cho giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm của khách hàng dành cho đơn vị. Nguồn vốn huy động giai đoạn 2019-2022 tăng bình quân 36,8%/năm.

Trong đó, năm 2019 tăng 76,9%, năm 2020 tăng 28,1%, năm 2021 tăng 19,6%, năm 2022 tăng 22,1%, trong cơ cấu huy động vốn có xu hướng chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là tăng tỷ trọng huy động vốn giá rẻ không kỳ hạn. Dư nợ cho vay giai đoạn 2019-2022 đạt mức tăng trưởng khả quan, tăng bình quân 30,6%/năm. Trong đó, năm 2019 tăng mạnh mẽ tới 88,3%, sau đó giữ nhịp ổn định tăng 9,7% năm 2020, tăng 9,1% năm 2021, tăng 15,2% năm 2022. Gắn với tăng trưởng dư nợ, tỷ trọng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn qua các năm đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng định hướng.

Về chất lượng tín dụng, Chi nhánh đã tiến hành xử lý quyết liệt để thu hồi nợ, giá trị thu hồi nợ xấu đạt được khả quan khi kéo giảm xuống dưới mức cho phép của Trung ương là 0,38%/tổng dư nợ vào cuối năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2022 tăng trưởng ở mức ổn định.

Trong đó, năm 2019, tăng trưởng lợi nhuận đạt cao nhất là 185%, năm 2020 là 68%, năm 2021 là 23%, năm 2022 là 23%. Thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng ổn định từ dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân quỹ, thu phí bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng điện tử; năng suất lao động đạt 23,3 tỷ đồng/cán bộ, nhân viên.

Đi đôi với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, từ một chi nhánh hạng III khi thành lập, năm 2020, Vietcombank Bắc Gia Lai vinh dự nhận cờ thi đua là chi nhánh hoàn thành tốt tiêu biểu nhiệm vụ kinh doanh của Ban lãnh đạo Vietcombank và được thăng hạng lên chi nhánh hạng II. Đến hết quý I-2023, Vietcombank Bắc Gia Lai đang giữ vị trí top 5 trong tổng số 14 chi nhánh thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên được công nhận hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, đối với một chi nhánh trẻ như Bắc Gia Lai thì đó là phần thưởng tương xứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên toàn đơn vị.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu

Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của Vietcombank Bắc Gia Lai khi tiến vào giai đoạn mới, chặng đường phát triển mới gắn với việc thực thi các mục tiêu chiến lược của Vietcombank đứng đầu về ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ và dịch vụ phi tín dụng. Đồng thời, gắn hoạt động kinh doanh với trọng tâm là công tác khách hàng, sản phẩm, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, bền vững.

Theo dự báo, nền kinh tế tỉnh nhà trong những năm tới kỳ vọng tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản xuất khẩu; phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện tự nhiên, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh; tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn, vùng biên giới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển các đề án khu nông nghiệp công nghệ cao, các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời…

Đây cũng chính là các ngành, lĩnh vực thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, phù hợp với định hướng ưu tiên nguồn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành, lĩnh vực trọng yếu theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong các năm qua, Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai đều được Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; riêng năm 2022 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank tặng giấy khen cho Chi nhánh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Công đoàn Vietcombank tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Chi nhánh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020. Về phía địa phương, UBND tỉnh công nhận Chi nhánh đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2022; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước năm 2021.