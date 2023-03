Tin liên quan Quy hoạch kiến tạo động lực phát triển

Lý do điều chỉnh quy hoạch là để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, bổ sung việc triển khai an sinh xã hội cho TP. Pleiku (bổ sung quỹ đất ở, nhà ở xã hội); khai thác hiệu quả sử dụng đất dọc các tuyến giao thông mở mới; do có sự tăng về quy mô dân số và diện tích thuộc các dự án nhà ở (khu dân cư Hội Phú), khu đô thị (đoạn 3) và tính toán quỹ đất phát triển để tạo nguồn lực phát triển đô thị.

Theo đó, ranh giới điều chỉnh quy hoạch gồm 3 đoạn: đoạn 1 từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực (cạnh chùa Minh Thành); đoạn 2 từ đường Nguyễn Trung Trực (cạnh chùa Minh Thành) đến khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng; đoạn 3 thuộc khu vực phường Phù Đổng và phường Hoa Lư.

Quy mô khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 122,8 ha. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn chỉnh cảnh quan đô thị của thành phố nói chung và khu vực dọc suối Hội Phú nói riêng.