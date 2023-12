Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, các lực lượng chức năng huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn.

Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Chư Ty) nằm bên trục quốc lộ 19B. Trước đây, khi đưa đón học sinh, nhiều phụ huynh thường dừng, đỗ phương tiện lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Từ thực tế đó, đầu năm học 2023-2024, mô hình “Cổng trường ATGT” đã được Trường Tiểu học Kim Đồng triển khai nhằm đảm bảo trật tự ATGT, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho phụ huynh, học sinh.

Cô Huỳnh Thị Lý-Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng-cho biết: Để xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhà trường đã cải tạo khuôn viên sân trường để làm nơi dừng, đỗ phương tiện cho phụ huynh đưa đón học sinh và lắp đặt pano tuyên truyền ATGT trước cổng trường. Ban đầu, nhà trường gặp khó khăn khi một số phụ huynh vẫn theo thói quen cũ nên chưa chú ý đến việc đậu đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Để thay đổi thói quen đó, ngoài tổ chức tuyên truyền, nhà trường còn phối hợp với lực lượng Công an, tổ tự quản Hội Cựu chiến binh của địa phương túc trực trước cổng trường vào những giờ cao điểm để hướng dẫn, phân luồng, nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định của nhà trường. “Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, phụ huynh đã tự giác chấp hành, tình trạng tập trung dừng đỗ xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ trước cổng trường sau giờ tan học đã được khắc phục”-cô Lý cho biết thêm.

Ông Nguyễn Duy Thái (tổ 7, thị trấn Chư Ty, phụ huynh học sinh) chia sẻ: Từ khi xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, ý thức của phụ huynh đã được nâng lên, không còn xảy ra tình trạng chen lấn, ùn tắc và đậu đỗ xe ở lòng đường khi đưa đón các cháu.

Tương tự, công tác tuyên truyền trật tự ATGT cũng được Trường THPT Lê Hoàn (thị trấn Chư Ty) chú trọng triển khai với nhiều cách làm hiệu quả. Cô Võ Thị Lệ-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn-cho hay: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh thông qua tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo của nhà trường và các buổi sinh hoạt lớp, ngoại khóa, chào cờ đầu tuần.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Công an huyện Đức Cơ và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức chương trình tập huấn kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn; tuyên truyền về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông; nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và hình thức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ… Đặc biệt, từ khi xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, tình trạng mất trật tự, chen lấn khi tan học tại cổng trường, đi xe dàn hàng ngang không còn xảy ra.

“Nhà trường cũng thường xuyên tham gia các hội thi về an toàn giao thông do các cấp tổ chức. Riêng tại hội thi ATGT trong học sinh THPT tỉnh Gia Lai năm 2023, Đoàn Trường THPT Lê Hoàn đạt giải ba toàn đoàn và giải tiểu phẩm xuất sắc nhất”-cô Lệ nói.

Theo Trung tá Đặng Văn Tuân-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ) thông tin: Trên địa bàn huyện có 17 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 11 trường THCS và 3 trường THPT. Trong đó, một số trường nằm dọc các tuyến quốc lộ 19B, 14 và một số tuyến tỉnh lộ, đường huyện. Để đảm bảo ATGT, Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành kế hoạch, chương trình về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Trong đó, đã tham mưu cho 3 xã, thị trấn, gồm: Ia Dom, Ia Krêl và thị trấn Chư Ty thành lập mô hình “Cổng trường ATGT”. Đồng thời, hướng dẫn cho 40/49 trường học trên địa bàn thành lập Tổ tự quản ATGT trước cổng trường học.

Cùng với triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”, lực lượng Cảnh sát Giao thông trực tiếp đến tại các trường phức tạp về giao thông để hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Mặt khác, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp là phụ huynh và học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Đức Cơ đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn với 7.982 học sinh và giáo viên tham gia; phát 1.125 tờ rơi; tặng 120 mũ bảo hiểm; ký cam kết đối với 15.225 học sinh; 20.874 phụ huynh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2.538 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 2.358 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

“Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường để nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”, đến năm 2025 phấn đấu 100% trường học trên địa bàn đều có mô hình này”-Trung tá Tuân cho biết thêm.