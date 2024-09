Đak Pơ chung tay xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp

Tại Hà Nội, thị trường căn hộ đã đạt khoảng 10.400 giao dịch trong 2 quý vừa qua, tăng tới 101% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua tổng số giao dịch của cả năm 2023.

Mưa bão làm lộ tuyến đường kém chất lượng ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, do vậy giám đốc công ty thi công và trưởng phòng quản lý dự án đã bị khởi tố.

Đội Cảnh sát giao thông số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức phân luồng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.